505 jours, série en cours : le Parc Duden n'est pas la seule forteresse imprenable de D1A

Beveren a signé ce week-end sa troisième victoire de rang à domicile. Le Freethiel continue sur son euphorie de la saison dernière. Et cela pourrait causer des problèmes à bien des clubs de D1A dans les prochains mois.

Trois défaites en trois matchs à l'extérieur (dont deux fois sur le score de 4-0), trois victoires en trois matchs à domicile, sans encaisser le moindre but : Beveren affiche un bilan très contrasté en ce début de championnat.

Ce week-end, l'équipe a pris le dessus sur Saint-Trond, qui restait pourtant sur une victoire 4-0 contre La Louvière. Les Waeslandiens se surpassent plus que jamais devant leurs supporters.

Plus de 500 jours d'invincibilité à domicile en championnat

Le Freethiel n'a ainsi plus connu la défaite à domicile en championnat depuis la demi-finale retour des Promotions Playoffs de la saison 2024/2025 contre le Patro Eisden. C'était le 27 avril 2025, il y a maintenant 505 jours. Pas encore aussi bien que les 575 jours d'invincibilité de l'Union au Parc Duden, mais déjà une fameuse série.

"Est-ce que ça nous donne un sentiment d'invincibilité ? Ça nous donne un coup de pouce supplémentaire, plus d'énergie. C'est bien de pouvoir remercier les supporters pour leur soutien et de fêter ça ensemble après", explique Sieben Dewaele après le succès de ce week-end.

Sur la lancée de la montée

Le Freethiel ne sera un déplacement facile pour personne : "On a cette intention d'être une équipe difficile à jouer à domicile. Ça ne devrait pas être un match facile pour nos adversaires. À nous de continuer sur cette lancée".





Notons qu'en dehors des matchs de championnat, la série a été interrompue en Coupe par la défaite 1-2 contre le Standard en octobre dernier (les hommes de Marink Reedijk n'avaient rendu les armes que dans les dernières minutes sur un but de Dennis Ayensa). Les Rouches seront-ils les prochains bourreaux de Beveren à domicile ? Ce serait déjà un fameux exploit d'en arriver là : le match au Freethiel n'aura lieu qu'au mois de mai.