Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

Scott Crabbé, journaliste football
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Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement
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Voilà plus d'une semaine que le mercato belge a fermé ses portes. Mais pour les clubs de Pro League encore désireux d'opérer un dernier ajustement dans leur noyau, il reste une option : celle des joueurs sans contrat. Petit tour d'horizon des profils restés sur le carreau.

Le mercato est à peine terminé que certains clubs seraient déjà bien soulagés de pouvoir procéder à un transfert ou l'autre. C'est qu'entre un début de saison difficile en bas de tableau ou plusieurs blessés dans un secteur spécifique (comme le subit l'Union Saint-Gilloise en défense), certains besoins sont déjà criants.

Mais il faudra encore attendre longtemps avant le mercato hivernal, souvent considéré comme le mercato de rattrapage. Pour les manquements les plus criants, les cellules de recrutement peuvent encore se tourner vers les joueurs libres. Mais que peut-on trouver sur le marché ?

Des arrivées potentielles sans véritable risque

Sans cibler les grands noms en cruelle perte de vitesse comme Anthony Martial, Paul Pogba, Philippe Coutinho, Raheem Sterling ou Wilfried Zaha, certains profils pourraient mériter d'être étudiés.

L'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League est d'ailleurs toujours libre. Après ses prestations pour Saint-Trond, on pensait Ryotaro Ito prêt pour passer un cap. Sondé par La Gantoise, le maître à jouer japonais n'a finalement pas reçu la proposition qu'il attendait.

Il y a quelques jours, il semblait proche de signer à Blackburn, mais un souci détecté lors de la visite médicale à fait capoter l'opération. Et Ito n'est pas le seul nom bien connu des suiveurs de Pro League encore disponible.

Une bonne fournée d'anciens du championnat

On pense notamment à Benoît Nyssen, qui s'était révélé au RFC Liège et reste sur deux soildes saisons à Zulte Waregem. Ou encore à un Krepin Diatta, qui n'a pas prolongé à Monaco mais à montré à la Coupe du Monde qu'il n'avait rien perdu de ses facultés de débordement.

Même situation pour des joueurs comme Manuel Benson, Sofiane Hanni, Percy Tau, Henry Onyekuru, Jonathan Panzo (qui semblait proche de se relancer à Louvain), Souleyman Doumbia, Samuel Gigot, Joseph Aidoo (autrefois vendu huit millions par Genk au Celta Vigo), Rabbi Matondo, Dino Arslanagic, Maximiliano Caufriez, Anton Tanghe, Benjamin Van Durmen, Alexis De Sart, Boli Bolingoli, Owen Maës, Majeed Ashimeru, Joachim Imbrechts ou Michaël Heylen.

Quel club sautera le pas ?

Et puis, il y a ces anciens Diables Rouges que la Pro League a perdu de vue depuis de nombreuses années. Avec de nombreuses inconnues quant à leur état de forme, des garçons comme Adnan Januzaj, Maxime Lestienne ou Jason Denayer sont toujours sans club à l'heure actuelle.

Plus la saison passera, plus les éléments libres auront du mal à retrouver le rythme des matchs, à sauter dans le train en marche. Mais rien n'est impossible. Il y a deux ans, Marco Ilaimaharitra s'était entraîné de longs mois avec un club de neuvième division dans son Alsace natale. Sa ténacité avait convaincu Courtrai de le relancer en janvier. Avant son passage remarqué au Standard l'été d'après.

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