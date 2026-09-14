"C'est une leçon à retenir pour la suite" : Philippe Albert explique la défaite du Standard face à Westerlo

Le 4-2 encaissé à Westerlo a mis en lumière certaines faiblesses du Standard de Liège. Philippe Albert a analysé cette première défaite et prévient les Rouches avant un calendrier compliqué.

Le Standard de Liège a découvert le goût de la défaite cette saison. Après cinq rencontres sans perdre et un joli 9 sur 9, les Rouches sont tombés à Westerlo 4-2. Un résultat étonnant au vu de leur début de championnat, mais pas illogique au regard des problèmes rencontrés samedi. Pour Philippe Albert, c'est derrière que les Liégeois ont montré leurs limites. L'ancien Diable Rouge estime que l'absence de Gustav Mortensen a pesé et se demande si un autre choix n'aurait pas été préférable pour le remplacer.

Une première défaite suprenante pour le Standard ?

"Je m'attendais à un match compliqué mais je n'avais pas vraiment vu venir cette première défaite de la saison pour le Standard. À l'inverse des dernières sorties, les Rouches ont tout été moins solides défensivement que leurs adversaires (peut-être Lawrence aurait été plus indiqué que Mohr pour pallier l'absence de Mortensen mais Euvrard travaille tous les jours avec ses joueurs, on ne juge que sur le match)" pour Le Soir.

Le Standard avait eu la première occasion du match, mais la mauvaise passe d'Ibe Hautekiet a lancé le premier but de Westerlo. Norman Bassette a terminé l'action pour ouvrir le score. Les Rouches ont encaissé un deuxième but par Amando Lapage après la pause. Menés 2-0, ils ont trouvé les ressources pour revenir. Bruny Nsimba a réduit l'écart, puis Adnane Abid a égalisé quelques minutes plus tard. À 2-2, tout était à nouveau possible.

Un Standard qui ne baisse pas les bras selon Philippe Albert

Cette réaction a plu à Albert. Même dans une soirée compliquée, il a vu une équipe capable de s'accrocher et de revenir dans un match qui lui échappait. Une différence avec le Standard de la saison dernière.

"Les Liégeois ont eu les ressources morales pour revenir au score mais ils en prennent quand même quatre au total. Je suis sûr que l'an passé, dans les mêmes circonstances, le Standard en prenait 4, 5 ou 6 sans revenir au score. C'est fou de se dire que les stats ont été en faveur des Rouches, sauf le score".





Le problème, c'est que ce retour à 2-2 n'a pas duré. Pape Diong a redonné l'avantage à Westerlo sur corner à la 77e minute. Dans le temps additionnel, Thomas Van den Keybus a marqué le quatrième but. Deux nouveaux coups qui ont mis fin aux espoirs du Standard.

Des erreurs à corriger au plus vite

Pour Albert, les phases arrêtées font partie des points à corriger. Westerlo a mieux utilisé son banc pour faire la différence. "Le Standard a été trop friable sur phases arrêtées et les changements de Westerlo ont fait la différence".

Le Standard devra se déplacer à La Gantoise et à Genk avec le derby contre Charleroi qui se jouera à huis clos. Albert estime que cette soirée à Westerlo doit servir pour la suite. "C'est une leçon à retenir pour la suite du programme chargé".