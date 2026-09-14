"C'est une leçon à retenir pour la suite" : Philippe Albert explique la défaite du Standard face à Westerlo

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"C'est une leçon à retenir pour la suite" : Philippe Albert explique la défaite du Standard face à Westerlo
Deviens fan de Standard! 2554

Le 4-2 encaissé à Westerlo a mis en lumière certaines faiblesses du Standard de Liège. Philippe Albert a analysé cette première défaite et prévient les Rouches avant un calendrier compliqué.

Le Standard de Liège a découvert le goût de la défaite cette saison. Après cinq rencontres sans perdre et un joli 9 sur 9, les Rouches sont tombés à Westerlo 4-2. Un résultat étonnant au vu de leur début de championnat, mais pas illogique au regard des problèmes rencontrés samedi. Pour Philippe Albert, c'est derrière que les Liégeois ont montré leurs limites. L'ancien Diable Rouge estime que l'absence de Gustav Mortensen a pesé et se demande si un autre choix n'aurait pas été préférable pour le remplacer.

Une première défaite suprenante pour le Standard ?

"Je m'attendais à un match compliqué mais je n'avais pas vraiment vu venir cette première défaite de la saison pour le Standard. À l'inverse des dernières sorties, les Rouches ont tout été moins solides défensivement que leurs adversaires (peut-être Lawrence aurait été plus indiqué que Mohr pour pallier l'absence de Mortensen mais Euvrard travaille tous les jours avec ses joueurs, on ne juge que sur le match)" pour Le Soir.

Le Standard avait eu la première occasion du match, mais la mauvaise passe d'Ibe Hautekiet a lancé le premier but de Westerlo. Norman Bassette a terminé l'action pour ouvrir le score. Les Rouches ont encaissé un deuxième but par Amando Lapage après la pause. Menés 2-0, ils ont trouvé les ressources pour revenir. Bruny Nsimba a réduit l'écart, puis Adnane Abid a égalisé quelques minutes plus tard. À 2-2, tout était à nouveau possible.

Un Standard qui ne baisse pas les bras selon Philippe Albert

Cette réaction a plu à Albert. Même dans une soirée compliquée, il a vu une équipe capable de s'accrocher et de revenir dans un match qui lui échappait. Une différence avec le Standard de la saison dernière.

"Les Liégeois ont eu les ressources morales pour revenir au score mais ils en prennent quand même quatre au total. Je suis sûr que l'an passé, dans les mêmes circonstances, le Standard en prenait 4, 5 ou 6 sans revenir au score. C'est fou de se dire que les stats ont été en faveur des Rouches, sauf le score".

Le problème, c'est que ce retour à 2-2 n'a pas duré. Pape Diong a redonné l'avantage à Westerlo sur corner à la 77e minute. Dans le temps additionnel, Thomas Van den Keybus a marqué le quatrième but. Deux nouveaux coups qui ont mis fin aux espoirs du Standard.

Des erreurs à corriger au plus vite

Pour Albert, les phases arrêtées font partie des points à corriger. Westerlo a mieux utilisé son banc pour faire la différence. "Le Standard a été trop friable sur phases arrêtées et les changements de Westerlo ont fait la différence".

Le Standard devra se déplacer à La Gantoise et à Genk avec le derby contre Charleroi qui se jouera à huis clos. Albert estime que cette soirée à Westerlo doit servir pour la suite. "C'est une leçon à retenir pour la suite du programme chargé".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Philippe Albert

Plus de news

Norman Bassette a joué un vilain tour à son amour d'enfance : "On reste un petit club, pas comme le Standard" Interview

Norman Bassette a joué un vilain tour à son amour d'enfance : "On reste un petit club, pas comme le Standard"

06:00
Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

09:15
Mario Kohnen veut battre le Cercle pour préparer au mieux le Standard : "Nous avons des choses à travailler"

Mario Kohnen veut battre le Cercle pour préparer au mieux le Standard : "Nous avons des choses à travailler"

07:00
Énorme polémique après le derby de Manchester : United perd sur un but qui aurait dû être annulé

Énorme polémique après le derby de Manchester : United perd sur un but qui aurait dû être annulé

09:00
Un ailier de plus pour renforcer l'attaque ? Antoine Sibierski a un plan pour Anderlecht cet hiver

Un ailier de plus pour renforcer l'attaque ? Antoine Sibierski a un plan pour Anderlecht cet hiver

08:00
Alerte physique pour Kevin De Bruyne avec Naples : mauvaise nouvelle avant la liste de Mark van Bommel ?

Alerte physique pour Kevin De Bruyne avec Naples : mauvaise nouvelle avant la liste de Mark van Bommel ?

08:30
"Je n'ai rien fait de mal" : Noah Adedeji-Sternberg réagit pour la première fois à son "flirt" avec Bruges

"Je n'ai rien fait de mal" : Noah Adedeji-Sternberg réagit pour la première fois à son "flirt" avec Bruges

07:20
Bruny Nsimba peut-il renverser la hiérarchie au Standard ? "En tant qu'attaquant, on sait comment ça se passe" Interview

Bruny Nsimba peut-il renverser la hiérarchie au Standard ? "En tant qu'attaquant, on sait comment ça se passe"

20:00
Il est l'un des meilleurs Mauves, mais ne peut pas jouer l'Europe : c'est clair, Koutsoupias a un truc en plus

Il est l'un des meilleurs Mauves, mais ne peut pas jouer l'Europe : c'est clair, Koutsoupias a un truc en plus

05:00
La Gantoise laisse l'Union en tête : Rik De Mil réagit à ces premiers points perdus

La Gantoise laisse l'Union en tête : Rik De Mil réagit à ces premiers points perdus

22:30
Et de trois pour la RAAL ! Direct Commenté Live

Et de trois pour la RAAL ! Direct Commenté

21:02
"Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence

"Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence

22:00
1
Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel

Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel

21:40
1
LIVE : Poteau de Romsaas ! Charleroi loupe le break ! Live

LIVE : Poteau de Romsaas ! Charleroi loupe le break !

20:13
Mustapha Isah pour la libération : la RAAL s'offre sa première victoire de la saison !

Mustapha Isah pour la libération : la RAAL s'offre sa première victoire de la saison !

21:13
Yann Sommer inquiète tout le monde... mais pas Leko : "Il redeviendra vite l'un de nos meilleurs joueurs"

Yann Sommer inquiète tout le monde... mais pas Leko : "Il redeviendra vite l'un de nos meilleurs joueurs"

21:00
Le Sporting Charleroi rebondit et inflige sa première défaite à Zulte Waregem

Le Sporting Charleroi rebondit et inflige sa première défaite à Zulte Waregem

20:26
Kompany et le Bayern ont peiné face au promu Elversberg, mais Harry Kane était (encore) là

Kompany et le Bayern ont peiné face au promu Elversberg, mais Harry Kane était (encore) là

20:41
Un Slimani 2.0 ? Tawfik Bentayeb a déposé sa carte de visite

Un Slimani 2.0 ? Tawfik Bentayeb a déposé sa carte de visite

19:00
Incroyable scénario à Rocourt : huit buts et pas de victoire pour le FC Liège !

Incroyable scénario à Rocourt : huit buts et pas de victoire pour le FC Liège !

19:15
Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois

Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois

18:46
2
À 10 contre 11 pendant 70 minutes, Manchester City remporte le derby à Old Trafford !

À 10 contre 11 pendant 70 minutes, Manchester City remporte le derby à Old Trafford !

19:36
L'Union reste en tête : La Gantoise perd ses premiers points à Genk

L'Union reste en tête : La Gantoise perd ses premiers points à Genk

18:05
Cinq buts par match pour Westerlo, qui fait le show en Pro League : "Je ne peux pas être plus fier"

Cinq buts par match pour Westerlo, qui fait le show en Pro League : "Je ne peux pas être plus fier"

15:00
Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent le Old Firm en ne faisant qu'une bouchée du Celtic

Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent le Old Firm en ne faisant qu'une bouchée du Celtic

17:30
Joshua Nga Kana a vécu un calvaire avec les U23 d'Anderlecht : "On n'était pas sur la même longueur d'onde"

Joshua Nga Kana a vécu un calvaire avec les U23 d'Anderlecht : "On n'était pas sur la même longueur d'onde"

17:00
Hugo Siquet sorti sur blessure contre l'Antwerp : la malchance continue de frapper le Club de Bruges

Hugo Siquet sorti sur blessure contre l'Antwerp : la malchance continue de frapper le Club de Bruges

16:30
Que faire en cas d'absence longue durée du soldat Mac Allister ? L'Union a une solution toute trouvée mais... Analyse

Que faire en cas d'absence longue durée du soldat Mac Allister ? L'Union a une solution toute trouvée mais...

16:00
Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé

Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé

14:00
1
Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés

Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés

15:26
1
🎥 Nouvelle terrible erreur de Yann Sommer : le Club de Bruges va-t-il finir avec un problème de gardien ?

🎥 Nouvelle terrible erreur de Yann Sommer : le Club de Bruges va-t-il finir avec un problème de gardien ?

14:30
Grosses surprises et absents de taille à Club de Bruges - Antwerp

Grosses surprises et absents de taille à Club de Bruges - Antwerp

13:07
Formé en Belgique, ce jeune milieu de terrain attire encore plusieurs clubs

Formé en Belgique, ce jeune milieu de terrain attire encore plusieurs clubs

13:30
Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Analyse

Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht

12:30
1
Le Club de Bruges espère se séparer d'un indésirable : plusieurs millions d'euros sont en jeu

Le Club de Bruges espère se séparer d'un indésirable : plusieurs millions d'euros sont en jeu

12:00
140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne

140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne

11:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Pogi Pogi a propos de 140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne titof161 titof161 a propos de Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved