Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

Anderlecht en sait plus sur la blessure de Giulian Biancone. Le défenseur français sera absent plusieurs matchs, mais les premières nouvelles sont moins inquiétantes que prévu pour les Mauves.

Anderlecht devrait retrouver Giulian Biancone plus rapidement que ce que Vitor Bruno craignait vendredi soir. Les premières nouvelles concernant le défenseur français sont plutôt rassurantes. Selon Het Nieuwsblad, les examens n'ont pas montré de grosse déchirure à la cuisse. Son retour est attendu après la prochaine trêve internationale, au début du mois d'octobre.

Pas de match contre Lyon en Europa League pour Giulian Biancone

Le Français devrait manquer deux rendez-vous avec les Mauves. Le premier aura lieu mercredi contre Lyon, pour le premier match d'Anderlecht en Europa League cette saison. Biancone devrait aussi manquer la rencontre de championnat face à Zulte Waregem. Si sa récupération se déroule comme prévu, il pourrait être de retour après la trêve internationale.

Des grimaces lors de sa sortie contre Malines

Vendredi soir contre Malines, les premières nouvelles étaient moins bonnes. Biancone avait dû quitter le terrain à la 36e minute après avoir ressenti une douleur. Après la rencontre, Bruno était inquiet et craignait de devoir se passer de son défenseur pendant plusieurs semaines. Le premier diagnostic permet d'être un peu plus optimiste.

Andrew Omobamidele va devoir le remplacer

Arrivé cet été en provenance de l'Olympiakos pour 2,5 millions d'euros, Biancone s'est installé aux côtés de Léo Pétrot en défense centrale. En son absence, Andrew Omobamidele devrait prendre sa place dans l'axe. Le coach anderlechtois avait assuré que l'Irlandais était prêt.

Anderlecht ne connaît pas encore la date exacte de son retour. De nouveaux examens sont prévus cette semaine afin d'avoir une idée plus précise de l'évolution de sa blessure musculaire. Biancone va pouvoir se concentrer sur sa récupération.





Son absence va offrir une occasion à Omobamidele de gagner du temps de jeu. À lui de profiter des prochains matchs pour convaincre Bruno et montrer qu'il peut s'installer dans cette défense.