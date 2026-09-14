Deux ex-Mauves soulignent une évolution à Anderlecht : "Par rapport à la saison passée..."

Le RSC Anderlecht a pris les trois points Derrière les Casernes vendredi passé. Une victoire acquise au courage, car en fin de rencontre, le KV Malines a poussé et aurait probablement mérité un petit but. Être capable de gagner ce genre de match, c'est peut-être ce qui différencie l'Anderlecht de cette saison de celui de la saison passée, pointent Silvio Proto et Steven Defour.

Présents sur le plateau de l'émission de RTL TVI "Dans le Vestiaire", les deux anciens joueurs du Sporting d'Anderlecht ont souligné que les Mauve & Blanc avaient un peu plus de solidité défensive cette saison que la précédente.

Steven Defour, notamment, souligne que le RSC Anderlecht aurait pu concéder le 1-1 "pour le même prix", et se retrouver puni de ne pas être parvenu à faire le break. "Mais ça, c'est la différence avec la saison dernière", rebondit alors Silvio Proto.

Proto et Defour assez optimistes concernant le RSC Anderlecht

"Ce n'est peut-être pas de la chance, il faut la provoquer. La chance ou la malchance, c'est toujours l'excuse de celui qui est un peu moins bien, parce que quand tout va bien, tu ne parles pas de chance", estime l'ancien portier des Mauves, qui travaille toujours à l'heure actuelle au RSCA comme coordinateur des gardiens de but.

"C'est vrai, l'année passée, Anderlecht n'arrivait pas à gagner des matchs comme ça", reconnaît Defour, lui aussi passé par le RSCA de 2014 à 2016. "Cette année, ils les gagnent, ça veut dire qu'il y a une bonne évolution à Anderlecht".

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Le fait que les buts ne tombent pas est également, aux yeux de Silvio Proto, un élément qui pousse à l'optimisme. "Comme tu dis, ils ont beaucoup d'occasions de but, et d'accord, ils ne les mettent pas au fond. Mais tu as ces occasions : la saison dernière, tu n'en avais pas autant", pointe-t-il. "C'est bien que tu t'en crées autant car ça veut dire que tu as une marge de progression".