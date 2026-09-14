Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

C'est une excellente nouvelle à quelques jours de la première sélection de Mark Van Bommel : Romelu Lukaku a enfin pu débuter un match sous les couleurs du Fenerbahçe. Une première titularisation lors du déplacement à Gaziantep, qui n'a pas donné les résultats escomptés.

Ces dernières semaines, on a pu s'inquiéter par moments du choix de Romelu Lukaku de rejoindre le Fenerbahçe. Dès son arrivée en Turquie, le président du club stambouliote avait prévenu qu'il faudrait quelques semaines pour que Lukaku soit prêt à jouer, mais le Diable Rouge avait affirmé être fit et disponible pour l'équipe.

Son entraîneur, cependant, ne l'entendait pas de cette oreille : jusqu'à ce lundi, Romelu Lukaku attendait toujours sa première titularisation. Il devait se contenter de montées au jeu, que ce soit en barrages de la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais ou même en championnat de Turquie. Et lors de ces montées au jeu, Lukaku n'était pas parvenu à faire la différence.

Un sacré paradoxe par rapport à ce qu'il avait réussi durant la Coupe du Monde 2026, quand Rudi Garcia en avait lui aussi fait un "joker de luxe"... avec grand succès. "Big Rom" était en effet monté au jeu à cinq reprises en six rencontres, et avait été décisif lors de quatre de ces cinq rentrées. 

Romelu Lukaku enfin titulaire avec le Fenerbahçe

Il n'en fallait pas plus que cette entame de saison compliquée pour que les premières critiques fusent, surtout quand on se souvenait que certains espéraient un retour de Romelu Lukaku au RSC Anderlecht dès ce été. Mais après un drôle d'épisode lors duquel il avait annoncé sa démission avant de finalement rester en poste, le coach du Fenerbahçe a enfin décidé de titulariser le buteur belge.

C'était ce lundi, lors d'un déplacement à Gaziantep. Et malheureusement, Lukaku, qui sera resté sur le terrain 63 minutes, ne sera pas parvenu à faire la différence. Sa performance a même été jugée assez décevante par les observateurs. 

En 23 ballons touchés, Lukaku a gagné 3 duels sur 9, et n'a tiré qu'une seule fois au but. Fort heureusement, il a réussi la majorité de ses passes, mais sur le plan purement offensif, le Diable Rouge n'a pas amené suffisamment, et Fenerbahçe a dû se contenter d'un partage (0-0) largement insuffisant au classement. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Fenerbahce
Gaziantep B.B.
Romelu Lukaku

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 5
Besiktas Besiktas 3-0 Erzurum BB Erzurum BB
Samsunspor Samsunspor 1-5 Corum FK Corum FK
Eyüpspor Eyüpspor 0-2 Rizespor Rizespor
Alanyaspor Alanyaspor 2-2 Göztepe Göztepe
Konyaspor Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trabzonspor
Genclerbirligi Genclerbirligi 1-2 Kasimpasa Kasimpasa
Amed SK Amed SK 5-0 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Galatasaray Galatasaray 1-0 Kocaelispor Kocaelispor
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 0-0 Fenerbahce Fenerbahce

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre JoBg JoBg a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved