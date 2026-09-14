Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

C'est une excellente nouvelle à quelques jours de la première sélection de Mark Van Bommel : Romelu Lukaku a enfin pu débuter un match sous les couleurs du Fenerbahçe. Une première titularisation lors du déplacement à Gaziantep, qui n'a pas donné les résultats escomptés.

Ces dernières semaines, on a pu s'inquiéter par moments du choix de Romelu Lukaku de rejoindre le Fenerbahçe. Dès son arrivée en Turquie, le président du club stambouliote avait prévenu qu'il faudrait quelques semaines pour que Lukaku soit prêt à jouer, mais le Diable Rouge avait affirmé être fit et disponible pour l'équipe.

Son entraîneur, cependant, ne l'entendait pas de cette oreille : jusqu'à ce lundi, Romelu Lukaku attendait toujours sa première titularisation. Il devait se contenter de montées au jeu, que ce soit en barrages de la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais ou même en championnat de Turquie. Et lors de ces montées au jeu, Lukaku n'était pas parvenu à faire la différence.

Un sacré paradoxe par rapport à ce qu'il avait réussi durant la Coupe du Monde 2026, quand Rudi Garcia en avait lui aussi fait un "joker de luxe"... avec grand succès. "Big Rom" était en effet monté au jeu à cinq reprises en six rencontres, et avait été décisif lors de quatre de ces cinq rentrées.

Romelu Lukaku enfin titulaire avec le Fenerbahçe

Il n'en fallait pas plus que cette entame de saison compliquée pour que les premières critiques fusent, surtout quand on se souvenait que certains espéraient un retour de Romelu Lukaku au RSC Anderlecht dès ce été. Mais après un drôle d'épisode lors duquel il avait annoncé sa démission avant de finalement rester en poste, le coach du Fenerbahçe a enfin décidé de titulariser le buteur belge.

Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11’de başlayan Romelu Lukaku, 64 dakika sahada kaldı.



▪️ 23 kez topla buluştu

▪️ 14 pasın 10’unda isabet sağladı

▪️ 9 ikili mücadelenin 3’ünü kazandı#GFKvFB pic.twitter.com/xRkfYb23Ux



— One Real Fener (@onerealfener) September 14, 2026

C'était ce lundi, lors d'un déplacement à Gaziantep. Et malheureusement, Lukaku, qui sera resté sur le terrain 63 minutes, ne sera pas parvenu à faire la différence. Sa performance a même été jugée assez décevante par les observateurs.

En 23 ballons touchés, Lukaku a gagné 3 duels sur 9, et n'a tiré qu'une seule fois au but. Fort heureusement, il a réussi la majorité de ses passes, mais sur le plan purement offensif, le Diable Rouge n'a pas amené suffisamment, et Fenerbahçe a dû se contenter d'un partage (0-0) largement insuffisant au classement.