Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

Le KV Courtrai n'a pas encore pris un seul point cette saison en D1A. Et si Michiel Jonckheere en a fait les frais, aux yeux de Hein Vanhaezebrouck, le problème est ailleurs : l'équipe n'a simplement pas assez de qualité.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck pointe notamment du doigt la défense avec laquelle le KV Courtrai a entamé la saison.

"Cette défense n’est pas suffisamment bonne. Courtrai a commencé avec la même défense que la saison dernière – Ruyssen, Kohon et Ndjeungoue – et, dans ce cas, on se retrouve toujours en difficulté en première division".

Selon lui, l’équipe manque à la fois de vitesse, de puissance physique et de concentration. "L'équipe de Courtrai est trop lente, pas assez forte dans les duels et insuffisamment attentive dans le rectangle". Le nouveau venu Basile Vroninks, qui a joué au poste d’arrière droit contre La Louvière, n’échappe pas non plus aux critiques. Vanhaezebrouck estime qu’il s’est fait éliminer trop facilement et qu’il n’a pas convaincu.

Vanhaezebrouck estime que Courtrai manque de qualité

L’analyste rappelle ensuite une déclaration passée d’Aimé Anthuenis. Celui-ci affirmait toujours, selon lui, qu’une équipe, quelle que soit sa place au classement, a besoin d’au moins un gardien capable de lui rapporter des points et d’un attaquant qui marque des buts.

C’est précisément là que le bât blesse à Courtrai, estime Vanhaezebrouck. Selon lui, le gardien Gunnarsson a commis une erreur trop facilement contre La Louvière, tandis que le rendement offensif du KVK est quasi nul. L’équipe n’a inscrit qu’un seul but jusqu’à présent.





Pour Vanhaezebrouck, il est donc "trop facile" de pointer uniquement Michiel Jonckheere du doigt. L’entraîneur a payé le prix du bilan (0/18), mais selon l'ex-coach des Kerels, une part importante du problème réside tout simplement dans la qualité et la composition du noyau.