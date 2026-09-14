Il est l'un des meilleurs Mauves, mais ne peut pas jouer l'Europe : c'est clair, Koutsoupias a un truc en plus

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Il est l'un des meilleurs Mauves, mais ne peut pas jouer l'Europe : c'est clair, Koutsoupias a un truc en plus
Photo: © photonews
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Et dire qu'il s'en est fallu de peu pour que Ilias Koutsoupias ne signe pas au RSC Anderlecht. Le Grec a pris son mal en patience, ce qu'a apprécié Antoine Sibierski, et a finalement signé même après que la liste européenne du Sporting ait été remise. Mais Vitor Bruno regrettera peut-être que Koutsoupias ne puisse pas jouer l'Europa League.

Quand Anderlecht a tout de même décidé de faire signer Ilias Koutsoupias, resté dans le hall d'entrée du Lotto Park lors des dernières heures du mercato en attendant que le club se décide, on s'est un peu demandé si c'était vraiment nécessaire. Antoine Sibierski venait de faire venir Roméo Amane et Thelo Aasgaard pour renforcer l'entrejeu des Mauve & Blanc, et la liste européenne d'Anderlecht avait déjà été remise à l'UEFA.

Avec Kana, Llansana, Kalonji, Ambros, Amane, Aasgaard et donc Koutsoupias, Vitor Bruno dispose ainsi de 7 joueurs pouvant évoluer dans l'entrejeu. Une vaste palette d'options, certains de ces joueurs étant aussi capables d'occuper l'un des flancs, mais n'est-ce pas un peu trop ? 

L'avenir le dira, selon la façon dont Bruno fera tourner son noyau. Mais une chose est sûre : Ilias Koutsoupias a déjà prouvé qu'il ne venait pas pour être la cinquième roue du carrosse. Le Grec a convaincu Sibierski par ses qualités mais aussi par sa volonté : il tenait absolument à rejoindre Anderlecht. Et visiblement, il l'a aussi prouvé à l'entraînement, car un peu à la surprise générale, c'est lui qui intégrait d'emblée le onze contre Genk.

Ilias Koutsoupias manquera à Anderlecht contre Lyon

Pendant une mi-temps, Koutsoupias a montré pourquoi Vitor Bruno décidait d'immédiatement lui faire confiance. Beaucoup de volume, de présence, de courses, une technique très propre, des combinaisons : le nouveau venu a parfois voulu trop bien faire, mais sa qualité sautait aux yeux. Du moins jusqu'à ce que son manque de rythme devienne également évident, forçant le coach du Sporting à le sortir avant même l'heure de jeu.

Mais alors qu'on s'attendait à voir démarrer Amane ou Aasgaard à Malines, rebelote : Ilias Koutsoupias était titulaire Derrière les Casernes. Et cette fois, il était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Élégant, jouant tête haute, vers l'avant, le Grec a fini par être décisif avec un très bel assist pour Tawfik Bentayeb. Et cette fois, il tiendra le coup un peu plus longtemps que face à Genk.

"Ilias n'a pas 90 minutes dans les jambes et il avait un peu de mal après l'heure de jeu", a tout de même tenu à souligner Bruno pour expliquer les difficultés rencontrées par son entrejeu en seconde période. C'est un fait : une fois que Koutsoupias a baissé de rythme, puis est sorti, c'est tout Anderlecht qui s'est mis à tousser. Problème : ce mercredi contre l'Olympique Lyonnais, il ne pourra pas jouer. Et Vitor Bruno va peut-être finir par regretter qu'Anderlecht n'ait pas décidé plus rapidement de le transférer...

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