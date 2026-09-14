"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

Scott Crabbé, journaliste football
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"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre
Photo: © photonews
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De Champlon à Saint-Gilles en passant par Virton, Mouscron, le Beerschot et Charleroi, Guillaume François a bien bourlingué en Belgique durant sa carrière de joueur. Il n'a par contre jamais évolué à l'étranger. L'occasion était pourtant là mais ne s'est pas concrétisée.

Comme son grand ami gaumais Thomas Meunier, Guillaume François a vécu un transfert avorté vers l'Angleterre. Là où Meunier a failli rejoindre Middlesbrough en 2016 (avant de finalement goûter à la Premier League du côté de Sunderland cet été), François semblait tout proche de rejoindre le club de Championship de Rotherham.

La tentation anglais après une saison à l'infirmerie

L'histoire remonte à l'été 2016, à l'issue de son passage à Charleroi : "A ce moment-là, j'avais décidé de travailler avec des agents à l'international. Justement pour essayer d'avoir une expérience autre part qu'en Belgique. Ils m'ont trouvé ce test à faire à Roterham".

"Je sortais d'un an de blessure, les clubs voulaient me voir à l'oeuvre. J'y croyais vraiment, j'y allais pour dix jours de test. Après ces dix jours, on me dit que c'est positif, qu'ils veulent me garder", poursuit-il, dans une interview accordée à TV Lux.

Rotherham fait poireauter Guillaume François

Mais l'attente se prolonge : "Ca a été comme ça pendant un mois. Et à la fin, on m'a sorti une excuse assez classique. Ils allaient changer de système, je n'étais plus le profil recherché. A l'époque, j'étais jeune, j'ai vu ça comme un échec. Mais c'était une expérience extraordinaire. J'ai touché du bout des doigts ce rêve de jouer en Angleterre".

A l'issue de son passage de trois ans et demi à Charleroi (où il était en concurrence avec Stergos Marinos puis Clinton Mata), Guillaume François rejoindra finalement le Beerschot, où les Zèbres avaient été le chercher en janvier 2013. Il n'évoluera jamais à l'étranger malgré un autre flirt, cette fois avec le club écossais d'Hibernian. Réservera-t-il le grand saut hors de Belgique pour son après-carrière ?

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