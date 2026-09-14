"Je n'ai rien fait de mal" : Noah Adedeji-Sternberg réagit pour la première fois à son "flirt" avec Bruges

C'était l'une des sagas de l'été : Noah Adedeji-Sternberg a été cité du côté du Club de Bruges, mais le KRC Genk a réclamé une somme que les Blauw & Zwart n'étaient pas disposés à mettre. L'ailier genkois est revenu pour la première fois sur ce flirt.

Noah Adedeji-Sternberg n’a pas vécu une période facile ces dernières semaines. L’ailier du KRC Genk avait trouvé cet été un accord personnel avec le Club de Bruges, dans le dos des Limbourgeois. Il avait ensuite été écarté quelque temps du noyau A avant de le réintégrer.

Lors de ses premières apparitions après cette polémique, il avait d'ailleurs été sifflé par ses propres supporters. Désormais, cette période est derrière lui, du moins semble-t-il. "Évidemment que ça n'a pas été facile à vivre pour moi, mais j’en tire des leçons", a-t-il déclaré après le partage 1-1 contre La Gantoise.

Adedeji-Sternberg veut aller de l’avant

"Beaucoup de choses ont été dites ces dernières semaines. Mais je me concentre sur le terrain, c’est ce que je peux contrôler. Ce qui se passe en dehors relève de mon agent, de mes parents et du club. Je dois simplement montrer ce dont je suis capable chaque fois que je suis sur le terrain", a-t-il poursuivi.

Comment l'international espoir belge voit-il lui-même cette histoire ? "Je ne sais pas ce que vous savez, mais à ma connaissance, je n’ai rien fait de mal. Chacun voit les choses différemment, mais je suis ici et je suis un joueur de Genk", évacue-t-il.

Selon ses propres dires, Adedeji-Sternberg est tout simplement heureux chez les Limbourgeois à l’heure actuelle. "Je veux simplement jouer au football, donc bien sûr. Si je peux jouer ici, je suis heureux. Si c’est ailleurs, alors ce sera ailleurs".



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La semaine prochaine, Genk se rendra au Jan Breydel pour y affronter le Club de Bruges, mais cette rencontre ne revêt pas une importance particulière à ses yeux. "Non, je veux simplement jouer au football. Chaque match est le même. Que ce soit Bruges, Gand, Anderlecht, l’Union... C’est pour ce genre de rencontres que l’on joue", a-t-il conclu.