Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

Kaye Furo retrouve du rythme en Angleterre. L'ancienne pépite du Club de Bruges évolue actuellement avec la réserve de Brentford et y affiche un bel état de forme. Il vient d'ailleurs d'être récompensé pour son mois d'août pétaradant.

Il y a un peu moins d'un an, Brentford avait créé la surprise en déboursant pas moins de dix millions d'euros pour Kaye Furo, qui n'avait pas encore débuté le moindre match de championnat ou de Coupe d'Europe pour l'équipe première du Club de Bruges.

Kaye Furo s'acclimate à Brentford

Convaincus de ses qualités, les Bees en ont fait l'un des paris de leur mercato hivernal. Mais assez logiquement, la concurrence ne lui a que peu laissé l'occasion de s'exprimer.

Ses six premiers mois ont donc été une phase d'apprentissage avant tout, avec tout de même une montée au jeu d'une minute en Premier League, la toute première de sa jeune carrière. Âgé de 19 ans et sous contrat jusqu'en 2031, Furo a du temps devant lui.

Un mois d'août productif

Mais pour un jeune joueur, recevoir des minutes de jeu reste important. L'international U19 belge a donc passé le début de saison avec la réserve. Il s'y est illustré, avec un but contre les U21 de Stoke et un triplé contre ceux de Sunderland (avec un assist en prime).

Deux matchs qui auront suffi à faire de lui le joueur le plus décisif du mois d'août. La Premier League l'a donc élu joueur du mois du championnat réserve. De quoi lui donner lui donner l'occasion de percer en équipe première dans les prochains mois ?



