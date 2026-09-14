Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre
Photo: © photonews
Deviens fan de Brentford! 2

Kaye Furo retrouve du rythme en Angleterre. L'ancienne pépite du Club de Bruges évolue actuellement avec la réserve de Brentford et y affiche un bel état de forme. Il vient d'ailleurs d'être récompensé pour son mois d'août pétaradant.

Il y a un peu moins d'un an, Brentford avait créé la surprise en déboursant pas moins de dix millions d'euros pour Kaye Furo, qui n'avait pas encore débuté le moindre match de championnat ou de Coupe d'Europe pour l'équipe première du Club de Bruges.

Kaye Furo s'acclimate à Brentford

Convaincus de ses qualités, les Bees en ont fait l'un des paris de leur mercato hivernal. Mais assez logiquement, la concurrence ne lui a que peu laissé l'occasion de s'exprimer.

Ses six premiers mois ont donc été une phase d'apprentissage avant tout, avec tout de même une montée au jeu d'une minute en Premier League, la toute première de sa jeune carrière. Âgé de 19 ans et sous contrat jusqu'en 2031, Furo a du temps devant lui.

Un mois d'août productif

Mais pour un jeune joueur, recevoir des minutes de jeu reste important. L'international U19 belge a donc passé le début de saison avec la réserve. Il s'y est illustré, avec un but contre les U21 de Stoke et un triplé contre ceux de Sunderland (avec un assist en prime).

Deux matchs qui auront suffi à faire de lui le joueur le plus décisif du mois d'août. La Premier League l'a donc élu joueur du mois du championnat réserve. De quoi lui donner lui donner l'occasion de percer en équipe première dans les prochains mois ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Brentford
Kaye Furo

Plus de news

À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

18:30
Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

17:15
"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

16:30
1
Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

16:05
"C’est à lui que je dois mon développement" : Vincent Euvrard dévoile l'entraineur qui lui a servi de mentor

"C’est à lui que je dois mon développement" : Vincent Euvrard dévoile l'entraineur qui lui a servi de mentor

15:30
🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

15:00
Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

14:30
505 jours, série en cours : le Parc Duden n'est pas la seule forteresse imprenable de D1A

505 jours, série en cours : le Parc Duden n'est pas la seule forteresse imprenable de D1A

14:00
Pas de solidarité entre gardiens pour défendre Courtois : "Si tout le monde fait pareil, c'est l'anarchie"

Pas de solidarité entre gardiens pour défendre Courtois : "Si tout le monde fait pareil, c'est l'anarchie"

13:30
Ligament croisé déchiré, contrat rompu : un ancien artiste de Pro League dans le dur

Ligament croisé déchiré, contrat rompu : un ancien artiste de Pro League dans le dur

13:05
Kevin De Bruyne sorti en boitant contre Bologne : moins inquiétant que prévu ?

Kevin De Bruyne sorti en boitant contre Bologne : moins inquiétant que prévu ?

13:00
Yann Sommer en difficulté au Club de Bruges : pourquoi le Suisse a autant de mal à s'adapter

Yann Sommer en difficulté au Club de Bruges : pourquoi le Suisse a autant de mal à s'adapter

12:30
"Vu son âge, nous devons le ménager" : Naples a un plan bien précis pour Kevin De Bruyne

"Vu son âge, nous devons le ménager" : Naples a un plan bien précis pour Kevin De Bruyne

12:00
Miracle à La Louvière : un ancien protégé de Brian Riemer de retour en Pro League après deux ans en enfer

Miracle à La Louvière : un ancien protégé de Brian Riemer de retour en Pro League après deux ans en enfer

11:30
Karel Geraerts bientôt de retour sur un banc ? Plusieurs clubs ont tenté leur chance

Karel Geraerts bientôt de retour sur un banc ? Plusieurs clubs ont tenté leur chance

11:00
Six matchs et six défaites : un entraîneur de Jupiler Pro League prend la porte

Six matchs et six défaites : un entraîneur de Jupiler Pro League prend la porte

10:23
"C'est une leçon à retenir pour la suite" : Philippe Albert explique la défaite du Standard face à Westerlo

"C'est une leçon à retenir pour la suite" : Philippe Albert explique la défaite du Standard face à Westerlo

10:00
Énorme polémique après le derby de Manchester : United perd sur un but qui aurait dû être annulé

Énorme polémique après le derby de Manchester : United perd sur un but qui aurait dû être annulé

09:00
Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

09:15
Un ailier de plus pour renforcer l'attaque ? Antoine Sibierski a un plan pour Anderlecht cet hiver

Un ailier de plus pour renforcer l'attaque ? Antoine Sibierski a un plan pour Anderlecht cet hiver

08:00
"Je n'ai rien fait de mal" : Noah Adedeji-Sternberg réagit pour la première fois à son "flirt" avec Bruges

"Je n'ai rien fait de mal" : Noah Adedeji-Sternberg réagit pour la première fois à son "flirt" avec Bruges

07:20
Mario Kohnen veut battre le Cercle pour préparer au mieux le Standard : "Nous avons des choses à travailler"

Mario Kohnen veut battre le Cercle pour préparer au mieux le Standard : "Nous avons des choses à travailler"

07:00
Norman Bassette a joué un vilain tour à son amour d'enfance : "On reste un petit club, pas comme le Standard" Interview

Norman Bassette a joué un vilain tour à son amour d'enfance : "On reste un petit club, pas comme le Standard"

06:00
Il est l'un des meilleurs Mauves, mais ne peut pas jouer l'Europe : c'est clair, Koutsoupias a un truc en plus

Il est l'un des meilleurs Mauves, mais ne peut pas jouer l'Europe : c'est clair, Koutsoupias a un truc en plus

05:00
La Gantoise laisse l'Union en tête : Rik De Mil réagit à ces premiers points perdus

La Gantoise laisse l'Union en tête : Rik De Mil réagit à ces premiers points perdus

22:30
Et de trois pour la RAAL ! Direct Commenté Live

Et de trois pour la RAAL ! Direct Commenté

21:02
"Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence

"Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence

22:00
1
Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel

Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel

21:40
1
LIVE : Poteau de Romsaas ! Charleroi loupe le break ! Live

LIVE : Poteau de Romsaas ! Charleroi loupe le break !

20:13
Mustapha Isah pour la libération : la RAAL s'offre sa première victoire de la saison !

Mustapha Isah pour la libération : la RAAL s'offre sa première victoire de la saison !

21:13
Yann Sommer inquiète tout le monde... mais pas Leko : "Il redeviendra vite l'un de nos meilleurs joueurs"

Yann Sommer inquiète tout le monde... mais pas Leko : "Il redeviendra vite l'un de nos meilleurs joueurs"

21:00
Le Sporting Charleroi rebondit et inflige sa première défaite à Zulte Waregem

Le Sporting Charleroi rebondit et inflige sa première défaite à Zulte Waregem

20:26
Kompany et le Bayern ont peiné face au promu Elversberg, mais Harry Kane était (encore) là

Kompany et le Bayern ont peiné face au promu Elversberg, mais Harry Kane était (encore) là

20:41
À 10 contre 11 pendant 70 minutes, Manchester City remporte le derby à Old Trafford !

À 10 contre 11 pendant 70 minutes, Manchester City remporte le derby à Old Trafford !

19:36
Bruny Nsimba peut-il renverser la hiérarchie au Standard ? "En tant qu'attaquant, on sait comment ça se passe" Interview

Bruny Nsimba peut-il renverser la hiérarchie au Standard ? "En tant qu'attaquant, on sait comment ça se passe"

20:00
Un Slimani 2.0 ? Tawfik Bentayeb a déposé sa carte de visite

Un Slimani 2.0 ? Tawfik Bentayeb a déposé sa carte de visite

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 4
Aston Villa Aston Villa 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Liverpool Liverpool 0-0 Fulham Fulham
Bournemouth Bournemouth 2-2 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 2-2 Hull City Hull City
Crystal Palace Crystal Palace 2-3 Ipswich Town Ipswich Town
Tottenham Tottenham 0-0 Everton Everton
Sunderland Sunderland 0-2 Arsenal Arsenal
Coventry City Coventry City 0-5 Brighton Brighton
Manchester United Manchester United 0-1 Manchester City Manchester City
Leeds United Leeds United 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre JoBg JoBg a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved