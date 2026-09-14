Karel Geraerts bientôt de retour sur un banc ? Plusieurs clubs ont tenté leur chance

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Karel Geraerts bientôt de retour sur un banc ? Plusieurs clubs ont tenté leur chance
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Sans club depuis son départ de Reims en mai, Karel Geraerts veut reprendre du service. Le Belge espère retrouver un banc dans les prochaines semaines.

Karel Geraerts commence à trouver le temps long. Sans club depuis le mois de mai, l'entraîneur belge aimerait retrouver un banc dans les prochaines semaines. Plusieurs équipes ont pris contact avec lui ces derniers mois, sans qu'un accord soit trouvé. "Il y a eu des discussions avec des clubs ces derniers mois. Parfois, le feeling n'était pas bon de mon côté, parfois c'était du côté du club", a-t-il expliqué sur Pickx Sport.

Pas le premier projet venu pour Karel Geraerts

Le Belge ne veut pas accepter un projet pour reprendre au plus vite. Son objectif est de trouver une équipe qui lui correspond, même s'il reconnaît que l'envie de travailler à nouveau est de plus en plus forte. Il s'est fixé une période pour son retour. "L'envie de reprendre du service commence à se faire sentir. J'espère trouver un club d'ici cette période (la trêve internationale : NLDR)".

La trêve internationale pour reprendre une équipe ?

Geraerts sait que les prochaines semaines peuvent ouvrir des portes. Après un mauvais début de saison, certains clubs pourraient décider de changer d'entraîneur. Arriver dans une équipe déjà en difficulté ne lui fait pas peur. "Reprendre une équipe qui a raté son départ ? Je sais que ce n'est peut-être pas l'idéal, mais il y a deux figures de cas". Tout dépendra de ce qu'il trouvera en arrivant et des possibilités offertes par l'effectif.

L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise détaille les deux situations qu'il pourrait rencontrer. "Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous constatez que le travail a été très mal fait, mais où vous voyez un gros potentiel. Dans l'autre cas de figure, le travail est correct, mais les résultats ne suivent pas". Geraerts se montre ouvert à reprendre un club en cours de saison si le projet peut lui permettre de travailler dans de bonnes conditions.

Deux échecs consécutifs


Son prochain choix sera important après deux expériences qui n'ont pas donné les résultats espérés. Geraerts avait dirigé Schalke 04 d'octobre 2023 à septembre 2024 en Allemagne. Il avait ensuite rejoint Reims en juillet 2025 avec l'objectif de ramener le club en Ligue 1. La montée n'est pas arrivée, Reims terminant à deux points des barrages. Le club a décidé de se séparer du Belge en mai 2026. Depuis, il attend le bon projet pour repartir.

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