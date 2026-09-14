La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

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On craignait le pire pour Kevin Mac Allister lors de sa sortie sur blessure en fin de rencontre face à Lommel. Et le pire se confirme : l'Union Saint-Gilloise a révélé ce dimanche soir que le défenseur central argentin souffrait d'une rupture des ligaments croisés. Il manquera donc de longs mois de compétition. Voilà qui fournira à David Hubert un groupe toujours plus réduit pour le début de l'Europa League.