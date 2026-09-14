La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?
On craignait le pire pour Kevin Mac Allister lors de sa sortie sur blessure en fin de rencontre face à Lommel. Et le pire se confirme : l'Union Saint-Gilloise a révélé ce dimanche soir que le défenseur central argentin souffrait d'une rupture des ligaments croisés. Il manquera donc de longs mois de compétition. Voilà qui fournira à David Hubert un groupe toujours plus réduit pour le début de l'Europa League.
Combien de joueurs de champ pour l'Union à Plzen ?
La blessure de Kevin Mac Allister est une fameuse tuile pour l'Union Saint-Gilloise. A commencer par jeudi, pour le premier déplacement européen au Viktoria Plzen. Car outre son capitaine, David Hubert sera privé de Ross Sykes, Nohim Chibani, Kamiel Van de Perre, Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj, Raul Florucz (les trois derniers cités sont suspendus), Ivan Pavlic et Anouar Ait El Hadj, qui n'ont pas été inscrits sur la lliste remise à l'UEFA. Si Kevin Rodriguez ne se remet pas de sa blessure, l'Union devrait se rendre à Plzen avec à peine 13 joueurs de champ du noyau A.
On craignait le pire pour Kevin Mac Allister lors de sa sortie sur blessure en fin de rencontre face à Lommel. Et le pire se confirme : l'Union Saint-Gilloise a révélé ce dimanche soir que le défenseur central argentin souffrait d'une rupture des ligaments croisés. Il manquera donc de longs mois de compétition.
La fête avait été un peu gâchée ce samedi soir au Parc Duden. Alors que l'Union Saint-Gilloise a largement battu Lommel sur un score de 5 buts à 0, les visages étaient inquiets au moment d'évoquer la blessure de Kevin Mac Allister. On craignait le pire, et le pire s'est confirmé ce dimanche.
Dans un communiqué officiel publié sur son site et ses réseaux, l'Union a en effet annoncé que les examens médicaux complémentaires passés par Kevin Mac Allister avaient révélé une rupture du ligament croisé. Cela signifie donc que le capitaine de l'USG manquera de longs mois de compétition.
Kevin Mac Allister victime d'une rupture des ligaments croisés
"Après être sorti sur blessure hier lors du match contre le Lommel SK, Kevin Mac Allister a passé des examens médicaux complémentaires aujourd’hui. Ceux-ci ont confirmé que le défenseur souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur (LCA). Il sera indisponible pour une longue période", lit-on sur le site officiel de la RUSG.
Kevin Mac Allister lui-même a tenu à adresser un message à ses supporters. "Cela fait mal de réaliser que je ne pourrai pas être sur le terrain pour aider l’équipe pendant un certain temps. Je vais maintenant me concentrer sur ma rééducation avec une détermination égale à celle que je montre sur le terrain. En parallèle, je serai le plus grand supporter de l’équipe", affirme l'Argentin.
Reste désormais à savoir de quelles options dispose David Hubert pour remplacer son pilier défensif, une analyse que notre suiveur de l'USG a déjà effectuée ici. Mais cette blessure survient au pire moment, peu de temps avant que l'Union entre en lice sur la scène europénne.
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