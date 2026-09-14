Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

La valse des entraîneurs de D1A a commencé avec le départ de Michiel Jonckheere de Courtrai ce matin. Qui pour lui succéder...ou pour occuper l'un des prochains sièges qui se libèrera ? Petit tour des coachs disponibles sur le marché.

Après le bilan de 0 sur 18 (riche d'un petit but marqué de quinze buts encaissés), Michiel Jonckheere n'est déjà plus l'entraîneur de Courtrai. Vu la dynamique de l'équipe et les manquements publiquement déplorés par Jonckheere pendant le mercato, il semble assez illusoire de voir les Kerels aller débaucher un entraîneur en poste ailleurs en tout début d'exercice. Voici donc un petit aperçu des entraîneurs libres.

Le KV déjà à un tournant de sa saison

Parler d'entraîneurs disponibles et de Courtrai dans le même article serait presque indissociable d'Hein Vanhaezebrouck, qui a fait les beaux jours du Stade des Eperons d'or. Mais pas sûr que HVH soit vraiment disposé à revenir dans le milieu en se lançant dans cette galère. Même topo pour Karel Geraerts, qui n'a sans doute pas refusé plusieurs projets pour arriver chez la lanterne rouge de Pro League.

D'autres options plus réalistes pourraient se nommer Sven Vandenbroeck (qui en fâcherait quelques uns à Zulte Waregem), Peter Maes, Jonas De Roeck, Yannick Ferrera, Carl Hoefkens ou Hayk Milkon, qui a déjà été parachuté dans une situation similaire à Dender la saison dernière. Notons également que derrière son image indissociablement associée à La Louvière, Frédéric Taquin parle très bien néerlandais.

Plusieurs options assez différentes

Et en ce qui concerne les entraîneurs étrangers ? Déjà passé deux fois chez les Kerels, Bernd Storck est actuellement libre, même si son départ lors de la relégation de l'équipe en D1B il y a un an pour aller sauver le Cercle avait fait du bruit. Autre profil connaissant le championnat, Dominik Thalhammer est lui aussi libre mais n'a plus entraîné depuis trois ans.



Courtrai ira-t-il chercher l'un de ces entraîneurs rompus aux joutes de Pro League ? Optera-t-il pour une piste encore hors des radars belges ? Fera-t-il appel à une solution interne comme Christophe Lepoint (adjoint de Jonckheere et ancien T1 des U21) ? Réponse dans les prochains jours.