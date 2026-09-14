Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

Comme tous les lundis, Jonathan Lardot, le patron de l'arbitrage belge, a analysé les phases ayant fait polémique ce week-end en Jupiler Pro League. L'une de ces phases vient du match entre le KV Malines et le RSC Anderlecht, lors duquel les Sang & Or ont réclamé un penalty. Ils ne devaient pas en obtenir, selon Mr Lardot, qui estime cependant que Frederic Vanderbiest s'en est très bien sorti.

En fin de match, le KV Malines a tout donné pour aller chercher l'égalisation face à un RSC Anderlecht qui n'avait qu'une idée en tête : survivre. Les Sang & Or auraient très probablement mérité de marquer ce petit but qui leur aurait permis de sauver un point, mais auraient également espéré obtenir un penalty dans les arrêts de jeu.

Bill Antonio était en effet rentré dans le rectangle anderlechtois et a paru être légèrement déséquilibré par son opposant. Une phase qui n'était pas fautive, selon Jonathan Lardot, qui est revenu sur les phases litigieuses du week-end sur DAZN dans l'habituelle émission Under Review.

Pas de penalty... mais Fred Vanderbiest méritait une carte rouge

"La phase est très claire : il n'y a pas faute, c'est un duel. Il n'y a donc pas penalty", affirme Mr Lardot, qui estime par contre que l'attitude du banc malinois et surtout de l'entraîneur du Kavé, Frederic Vanderbiest, a dépassé les limites une fois que le penalty n'a pas été accordé.

👀 | Jonathan Lardot n’a pas apprécié la réaction de Fred Vanderbiest pendant #KVMAND. 🤬🗯️



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"On demande un effort de communication de la part des arbitres pour avoir plus d'empathie et avoir une attitude plus accessible. Mais on attend aussi cette attitude de la part du banc", pointe le patron du département arbitral de l'Union Belge.



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Une attitude et une décision qui pourraient bien avoir des conséquences sur la suite du championnat, car Jonathan Lardot espère bien que les référés feront désormais plus attention à ce type de débordements.

"Je vais demander aux arbitres d'être plus stricts par rapport aux attitudes sur le banc, quitte à passer d'un carton jaune à un carton rouge : Frederic Vanderbiest en méritait un", conclut Jonathan Lardot.