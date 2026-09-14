Ligament croisé déchiré, contrat rompu : un ancien artiste de Pro League dans le dur

Scott Crabbé, journaliste football
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Ligament croisé déchiré, contrat rompu : un ancien artiste de Pro League dans le dur
Photo: © photonews
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L'hiver dernier, Manuel Benson a fini par quitter Burnley pour rejoindre le Maccabi Haïfa. Mais l'aventure dans le championnat israélien n'a duré que six mois. Le joueur a en effet été libéré, il doit en plus de cala faire face à une longue rééducation.

Formé pendant trois ans à Anderlecht, passé par l'Académie Jean-Marc Guillou, Manuel Benson avait fait parler par sa technique au Lierse il y a maintenant une dizaine d'années de cela. Genk était allé l'y chercher. 

Peu souvent appelé à jouer les premiers rôles dans le Limbourg, Benson était allé chercher du temps de jeu à Mouscron (avec une saison à 6 buts et 9 assists à la clé) puis à l'Antwerp, qui l'a acquis définitivement pour trois millions d'euros en 2019.

La caution créativité de Brian Priske, puis de Vincent Kompany

Après des débuts hésitants, l'ailier droit s'était refait une santé au Bosuil lors de la saison 2021/2022, notamment lors de la dernière campagne européenne du Great Old. Loin d'être insensible aux charmes des talents de Pro League, Vincent Kompany avait alors poussé pour le faire venir à Burnley.

Les Clarets ont déboursé quatre millions d'euros et ne l'ont pas regretté : Benson a joué un rôle en vue lors de la remontée du club en Premier League, signant 11 buts et 3 assists en 33 matchs de Championship.

Pas épargné par les blessures

Mais à l'échelon supérieur, des blessures à répétition et la concurrence ont eu raison de son temps de jeu. Cela lui a valu d'être prêté à Swansea sans beaucoup de succès. En février dernier, celui qui est devenu international angolais a définitivement quitté l'Angleterre pour signer au Maccabi Haifa.

Il s'apprêtait à y disputer sa première saison entière mais n'en aura finalement pas l'occasion. Le joueur s'est en effet déchiré le ménisque et le ligament croisé dans le courant du mois d'août. Sa rééducation n'aura pas lieu à Haïfa : club et joueur ont trouvé un accord pour mettre fin à son contrat. A 29 ans, Manuel Benson devra donc faire preuve de résilience pour retrouver le chemin des terrains.

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