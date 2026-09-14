L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

Comme chaque lundi, nous vous proposons notre onze du week-end. Une équipe type qui sourit notamment à l'Union Saint-Gilloise, à Charleroi, à la RAAL et à Anderlecht après leurs victoires.

Gardien

Dans les buts, il paraît paradoxal d'opter pour le gardien qui s'est le plus retourné ce week-end. Et pourtant, malgré les cinq buts encaissés à l'Union, Matthias Pieklak a livré un grand match.

Sans lui et ses arrêts, Lommel serait reparti avec une véritable casquette. L'ancien international U19 belge s'est imposé dans plusieurs situations de face-à-face, notamment avec Mofokeng, et s'est également montré brillant sur sa ligne.

Défense

Sur la droite de notre défense à quatre, un habitué de cette rubrique en la personne de Kévin Van den Kerkhof. Fidèle à lui-même, l'Algérien a arpenté son flanc sans répit et s'est encore montré assez menaçant avec Charleroi, qui aurait pu/dû s'imposer avec plus de marge à Zulte Waregem.

Dans l'axe, on retrouve Amando Lapage, qui a conclu son excellent match contre le Standard d'un but sur phase arrêtée. Avec les nombreux départs recensés cet été à Westerlo, le défenseur Bruxellois prend ses responsabilités et grandit de semaine en semaine dans l'arrière-garde.

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A ses côtés, Leo Pétrot a apporté de l'assurance à la défense anderlechtoise, surtout lorsque Giulian Biancone a dû sortir sur blessure. Et il sera encore appelé à le faire, puisque son compère ne sera pas de retour tout de suite.



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Sur le côté gauche, les prétendants étaient nombreux avec les bonnes prestations de Tiago Araujo, Joris Kayembe, Shaquil Delos ou Mardochée Nzita. Mais nous optons pour le Louviérois, qui a livré un gros match (avec un magnifique assist à la clé) malgré son changement de flanc.

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Yassine Khalifi a encore réalisé un grand match pour dicter le tempo de Charleroi, sans jamais paniquer sous pression. Du côté de Bruges, Hugo Vetlesen a fait la différence au marquoir avec un doublé contre l'Antwerp.

Le Club a beau avoir perdu de la qualité avec les départs de Raphael Onyedika et Aleksandar Stankovic, Vetlesen incarne cette mentalité No Sweat No Glory qu'il a parfois manqué et apporte également son sens de l'infiltration depuis la deuxième ligne.

Cet entrejeu ne pouvait pas être complet sans un milieu de terrain de l'Union, qui a fait ce qu'elle voulait, ou presque, contre Lommel. Besfort Zeneli s'est signalé avec son but, Kamiel Van de Perre avec son bel assist pour Ilan Hurtevent, mais nous optons pour Adem Zorgane, définitivement de retour à son meilleur niveau et encore très à l'aise, au point de réussir des passes assez risquées.

Attaque

L'Union profite là aussi de sa domination dominicale pour placer deux hommes : Mateo Biondic et Relebohile Mofokeng. Le premier a été un véritale tourment pour la défense de Lommel par son alternance entre les combinaisons dos au but et ses courses dans la profondeur. Cerise sur le gâteau, il ne perd pas sa lucidité et son altruisme en fin de course, en témoignent ses deux assists du début de match.

De son côté, Mofokeng a fait merveille en électron libre, combinant de manière assez gourmande avec Zorgane et Guilherme, avant de se retrouver dans l'espace béant laissé par la défense de Lommel, comme sur son but.

Enfin, Mustapha Isah commence à devenir aussi incontournable dans ce onze du week-end que dans celui de la RAAL. L'attaquant nigérian a inscrit 5 des 7 buts de la RAAL en ce début de saison. Son doublé d'hier soir a lancé les Loups vers une victoire cruciale contre Courtrai. Et que dire de son premier but, sur lequel il élimine la moitié de l'équipe visiteuse ?