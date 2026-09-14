Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5900

Yann Sommer a multiplié les erreurs la semaine passée, en Ligue des Champions puis en championnat. On peut difficilement imaginer le Suisse, arrivé en grande pompe au Club de Bruges, perdre sa place aussi rapidement, mais le n°2 des Blauw & Zwart doit se tenir prêt. Mauvaise nouvelle pour Nordin Jackers, cependant : le n°2, ce n'est plus lui...

La saison passée, le Club de Bruges avait un réel problème de gardiens. Surtout parce que Simon Mignolet, vieillissant, commençait à enchaîner les petits pépins et a donc manqué de nombreuses rencontres. Derrière lui, ni Nordin Jackers, le n°2 attitré, ni Dani Van den Heuvel, n'ont pleinement convaincu : tous deux ont réalisé de bonnes prestations... mais aussi commis d'énormes erreurs.

Van den Heuvel est parti cet été pour Oud Heverlee-Leuven, après qu'il soit clairement apparu que le Club de Bruges ne comptait plus vraiment sur lui. L'arrivée de Yann Sommer laissait donc, sur papier, Nordin Jackers dans le rôle assez clair de doublure.

Nordin Jackers n'est même plus le n°2 du Club de Bruges 

Mais alors que Jackers espérait être le successeur de Simon Mignolet et laissait régulièrement entendre qu'une fois ce dernier parti, il n'accepterait plus vraiment de se retrouver relégué au second plan, Het Laatste Nieuws nous apprend ce lundi que l'ancien international Espoirs belge va devoir avaler une pilule bien amère.

En effet, Nordin Jackers ne serait apparemment... même plus le n°2 des Blauw & Zwart. Il aurait été dépassé dans la hiérarchie, aux yeux d'Ivan Leko, par le jeune Argus Vanden Driessche (19 ans). Cela a déjà pu être constaté lors des deux derniers matchs de championnat du FC Bruges : après l'échauffement, c'est Vanden Driessche, et pas Nordin Jackers, qui a pris place sur le banc, renvoyant ce dernier en tribune.


Formé à Lokeren puis arrivé à Bruges en 2020, Argus Vanden Driessche était le gardien de l'équipe brugeoise qui a atteint la finale de Youth League la saison passée. Il a eu l'occasion de disputer 12 minutes avec l'équipe A lors de la dernière journée de Playoffs la saison passée, remplaçant Simon Mignolet qui a savouré une standing ovation bien méritée pour sa dernière sous le maillot brugeois. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Nordin Jackers

Plus de news

Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

22:00
Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

21:40
Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

21:27
Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

20:30
La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

19:30
4
L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

19:00
Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

20:00
Voici qui reprendra (pour le moment) la tête du KV Courtrai

Voici qui reprendra (pour le moment) la tête du KV Courtrai

18:46
À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

18:30
Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

18:00
Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

17:15
Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

16:05
"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

16:30
1
"C’est à lui que je dois mon développement" : Vincent Euvrard dévoile l'entraineur qui lui a servi de mentor

"C’est à lui que je dois mon développement" : Vincent Euvrard dévoile l'entraineur qui lui a servi de mentor

15:30
Yann Sommer en difficulté au Club de Bruges : pourquoi le Suisse a autant de mal à s'adapter

Yann Sommer en difficulté au Club de Bruges : pourquoi le Suisse a autant de mal à s'adapter

12:30
Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

14:30
🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

15:00
505 jours, série en cours : le Parc Duden n'est pas la seule forteresse imprenable de D1A

505 jours, série en cours : le Parc Duden n'est pas la seule forteresse imprenable de D1A

14:00
Pas de solidarité entre gardiens pour défendre Courtois : "Si tout le monde fait pareil, c'est l'anarchie"

Pas de solidarité entre gardiens pour défendre Courtois : "Si tout le monde fait pareil, c'est l'anarchie"

13:30
Ligament croisé déchiré, contrat rompu : un ancien artiste de Pro League dans le dur

Ligament croisé déchiré, contrat rompu : un ancien artiste de Pro League dans le dur

13:05
Kevin De Bruyne sorti en boitant contre Bologne : moins inquiétant que prévu ?

Kevin De Bruyne sorti en boitant contre Bologne : moins inquiétant que prévu ?

13:00
Miracle à La Louvière : un ancien protégé de Brian Riemer de retour en Pro League après deux ans en enfer

Miracle à La Louvière : un ancien protégé de Brian Riemer de retour en Pro League après deux ans en enfer

11:30
"Vu son âge, nous devons le ménager" : Naples a un plan bien précis pour Kevin De Bruyne

"Vu son âge, nous devons le ménager" : Naples a un plan bien précis pour Kevin De Bruyne

12:00
Karel Geraerts bientôt de retour sur un banc ? Plusieurs clubs ont tenté leur chance

Karel Geraerts bientôt de retour sur un banc ? Plusieurs clubs ont tenté leur chance

11:00
"C'est une leçon à retenir pour la suite" : Philippe Albert explique la défaite du Standard face à Westerlo

"C'est une leçon à retenir pour la suite" : Philippe Albert explique la défaite du Standard face à Westerlo

10:00
Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

09:15
Énorme polémique après le derby de Manchester : United perd sur un but qui aurait dû être annulé

Énorme polémique après le derby de Manchester : United perd sur un but qui aurait dû être annulé

09:00
Un ailier de plus pour renforcer l'attaque ? Antoine Sibierski a un plan pour Anderlecht cet hiver

Un ailier de plus pour renforcer l'attaque ? Antoine Sibierski a un plan pour Anderlecht cet hiver

08:00
"Je n'ai rien fait de mal" : Noah Adedeji-Sternberg réagit pour la première fois à son "flirt" avec Bruges

"Je n'ai rien fait de mal" : Noah Adedeji-Sternberg réagit pour la première fois à son "flirt" avec Bruges

07:20
Mario Kohnen veut battre le Cercle pour préparer au mieux le Standard : "Nous avons des choses à travailler"

Mario Kohnen veut battre le Cercle pour préparer au mieux le Standard : "Nous avons des choses à travailler"

07:00
Norman Bassette a joué un vilain tour à son amour d'enfance : "On reste un petit club, pas comme le Standard" Interview

Norman Bassette a joué un vilain tour à son amour d'enfance : "On reste un petit club, pas comme le Standard"

06:00
Il est l'un des meilleurs Mauves, mais ne peut pas jouer l'Europe : c'est clair, Koutsoupias a un truc en plus

Il est l'un des meilleurs Mauves, mais ne peut pas jouer l'Europe : c'est clair, Koutsoupias a un truc en plus

05:00
Yann Sommer inquiète tout le monde... mais pas Leko : "Il redeviendra vite l'un de nos meilleurs joueurs"

Yann Sommer inquiète tout le monde... mais pas Leko : "Il redeviendra vite l'un de nos meilleurs joueurs"

13/09
La Gantoise laisse l'Union en tête : Rik De Mil réagit à ces premiers points perdus

La Gantoise laisse l'Union en tête : Rik De Mil réagit à ces premiers points perdus

22:30
Et de trois pour la RAAL ! Direct Commenté Live

Et de trois pour la RAAL ! Direct Commenté

13/09
"Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence

"Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence

13/09
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre JoBg JoBg a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved