Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

Yann Sommer a multiplié les erreurs la semaine passée, en Ligue des Champions puis en championnat. On peut difficilement imaginer le Suisse, arrivé en grande pompe au Club de Bruges, perdre sa place aussi rapidement, mais le n°2 des Blauw & Zwart doit se tenir prêt. Mauvaise nouvelle pour Nordin Jackers, cependant : le n°2, ce n'est plus lui...

La saison passée, le Club de Bruges avait un réel problème de gardiens. Surtout parce que Simon Mignolet, vieillissant, commençait à enchaîner les petits pépins et a donc manqué de nombreuses rencontres. Derrière lui, ni Nordin Jackers, le n°2 attitré, ni Dani Van den Heuvel, n'ont pleinement convaincu : tous deux ont réalisé de bonnes prestations... mais aussi commis d'énormes erreurs.

Van den Heuvel est parti cet été pour Oud Heverlee-Leuven, après qu'il soit clairement apparu que le Club de Bruges ne comptait plus vraiment sur lui. L'arrivée de Yann Sommer laissait donc, sur papier, Nordin Jackers dans le rôle assez clair de doublure.

Nordin Jackers n'est même plus le n°2 du Club de Bruges

Mais alors que Jackers espérait être le successeur de Simon Mignolet et laissait régulièrement entendre qu'une fois ce dernier parti, il n'accepterait plus vraiment de se retrouver relégué au second plan, Het Laatste Nieuws nous apprend ce lundi que l'ancien international Espoirs belge va devoir avaler une pilule bien amère.

En effet, Nordin Jackers ne serait apparemment... même plus le n°2 des Blauw & Zwart. Il aurait été dépassé dans la hiérarchie, aux yeux d'Ivan Leko, par le jeune Argus Vanden Driessche (19 ans). Cela a déjà pu être constaté lors des deux derniers matchs de championnat du FC Bruges : après l'échauffement, c'est Vanden Driessche, et pas Nordin Jackers, qui a pris place sur le banc, renvoyant ce dernier en tribune.



Formé à Lokeren puis arrivé à Bruges en 2020, Argus Vanden Driessche était le gardien de l'équipe brugeoise qui a atteint la finale de Youth League la saison passée. Il a eu l'occasion de disputer 12 minutes avec l'équipe A lors de la dernière journée de Playoffs la saison passée, remplaçant Simon Mignolet qui a savouré une standing ovation bien méritée pour sa dernière sous le maillot brugeois.