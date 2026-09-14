Mario Kohnen veut battre le Cercle pour préparer au mieux le Standard : "Nous avons des choses à travailler"

Le Sporting Charleroi a renoué avec la victoire et est donc solidement installé dans le top 4 de Pro League. Mario Kohnen est satisfait mais veut finir le travail avant la trêve internationale, avant le choc wallon qu'il anticipe déjà.

"C'était super important de directement réagir après notre défaite", se réjouissait Mario Kohnen après la rencontre remportée par le Sporting Charleroi du côté de Zulte Waregem. "Ce n'était pas évident mais il fallait chercher la continuité et croire en notre football après cette défaite. Mon équipe a très bien réagi aujourd'hui".

La mentalité et le caractère montrés par les Zèbres ont donc grandement plu à Kohnen. "Quand on y ajoute la qualité qu'on sait mettre parfois, je suis très satisfait", affirme le coach germanophone, qui dirige énormément ses joueurs depuis le bord du terrain. "Ma femme rigole parfois en me voyant comme ça, mais c'est ma façon de faire", sourit-il au micro de DAZN.

Mario Kohnen pense déjà au Standard

"Il ne faut pas oublier que c'est un noyau très jeune encore : ils ont besoin d'un "petit papa" sur le bord du terrain pour leur dire quoi faire", plaisante Mario Kohnen. Charleroi semble en tout cas être en bonne voie pour construire quelque chose, et peu de gens y croyaient en avant-saison.

"Si j'y croyais ? Toujours, oui, mais il faut rester humble. On sait qu'on peut proposer un football agréable. Mais on sait aussi qu'il y aura des moments plus difficiles cette saison qui vont arriver", prévient l'entraîneur carolo.

Lire aussi… "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence›

"Maintenant, l'objectif est de gagner ce match contre le Cercle de Bruges, car après la trêve, c'est le gros match face au Standard. Et nous avons pas mal de choses à travailler", conclut Mario Kohnen. "On a donné trop de phases arrêtées à l'adversaire aujourd'hui. Ce sont des détails qu'il faut travailler mais dans l'ensemble, je suis content".