Interview Norman Bassette a joué un vilain tour à son amour d'enfance : "On reste un petit club, pas comme le Standard"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis het Kuijpje
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Norman Bassette a joué un vilain tour à son amour d'enfance : "On reste un petit club, pas comme le Standard"
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Supporter du Standard pendant sa jeunesse, Norman Bassette a inscrit le premier but de son équipe face aux Rouches de Vincent Euvrard, ce samedi soir. Un bel événement pour celui qui ne veut plus que se concentrer sur son aventure en Campine, qui débute bien avec trois buts inscrits lors de ses six premiers matchs.

Le rendez-vous était spécial pour Norman Bassette, qui retrouvait le Standard ce samedi au Kuipje. Il ne l'a pas manqué, avec l'ouverture du score et une bonne prestation au compteur. "Comme je l'ai déjà dit, le Standard a été ma jeunesse", nous souriait l'attaquant campinois après la partie. "Quand j'étais petit, j'étais fan du Standard. Aujourd'hui, je suis un joueur et supporter de Westerlo."

"Je suis content du résultat de l'équipe et fier de la manière avec laquelle on s'est battus. Je n'ai pas douté quand le Standard est revenu à 2-2 et j'ai senti que l'équipe était très solidaire. On mérite cette victoire. On a mené dans tous les matchs, à part à Lommel. Aujourd'hui, notre réaction a été très bonne contre une très bonne équipe du Standard."

Norman Bassette garde les pieds sur terre à Westerlo

Le joueur de 21 ans a décrit son ouverture du score, où il s'est retourné devant Fossey sur un service de Congreve avant de tromper Epolo. "C'est une situation qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. Le rectangle, c'est ma maison. J'essaye d'effectuer mon travail, mais sans mes coéquipiers, je ne peux pas inscrire ce but. J'ai la confiance du staff, je suis arrivé comme joueur très important pour l'équipe et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Westerlo."

Prêté par Coventry, Norman Bassette ne regrette pas son choix. "C'est la première fois où je vais dans un club et que ça travaille autant. On travaille individuellement, collectivement. C'est top. On doit continuer à prendre match par match et on ne parle pas d'objectif."

Lire aussi… Cinq buts par match pour Westerlo, qui fait le show en Pro League : "Je ne peux pas être plus fier"
"On reste un petit club, on n'est pas comme le Standard où il y a plus de pression. On sait qu'on est Westerlo. Si on peut créer la surprise, c'est tant mieux. Mais on ne parle pas de ça, et le fait de rester humble doit nous apporter de la réussite", a-t-il conclu.

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