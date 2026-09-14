Énorme polémique après le derby de Manchester : United perd sur un but qui aurait dû être annulé

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Énorme polémique après le derby de Manchester : United perd sur un but qui aurait dû être annulé
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Manchester United peut avoir des regrets après sa défaite contre Manchester City. Pro Ref a reconnu une erreur de la VAR sur le seul but inscrit lors du derby dimanche.

Deux Diables Rouges étaient au rendez-vous pour le derby de Manchester dimanche. Senne Lammens et Youri Tielemans étaient titulaires avec United pour recevoir City dans un match très attendu. Les Red Devils se sont inclinés sur la plus petite des marges 0-1. Mais quelques heures après le coup de sifflet final, une erreur de la VAR sur le but de City a été reconnue par l'organe de l'arbitrage anglais.

Sur l'action du but, la position d'Erling Haaland ne posait pas de problème. C'est celle d'Enzo Fernandez qui aurait dû pousser la VAR à intervenir. Le joueur était hors-jeu lorsqu'il a tenté de reprendre le ballon de la tête. Il ne l'a pas touché, mais son geste a eu une influence sur l'action.

Pro Ref est revenu sur le but et estime qu'il aurait dû être annulé

Pour Pro Ref, l'arbitre aurait dû être appelé devant l'écran pour revoir les images. Cela n'a pas été le cas et le but a été accordé à Manchester City. Après avoir revu la phase, l'organe de l’arbitrage anglais estime que le but aurait dû être annulé. Une décision qui aurait changé le scénario du derby.

Des excuses présentées à Manchester United

L'organisme a reconnu l'erreur de jugement et présenté ses excuses à Manchester United. Il a précisé que cette phase allait être examinée afin de comprendre pourquoi la VAR n'est pas intervenue au moment de l'action.

L'exclusion de Phil Foden trop sévère ?

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Manchester United a de quoi être frustré. Sans cette erreur de la VAR, le seul but de la rencontre aurait été annulé et le score serait resté à 0-0 à ce moment du match. Et ce n'est pas la seule décision qui pose question dans ce derby. Phil Foden avait été expulsé en début de rencontre.

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