Pas de solidarité entre gardiens pour défendre Courtois : "Si tout le monde fait pareil, c'est l'anarchie"

Scott Crabbé, journaliste football
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Pas de solidarité entre gardiens pour défendre Courtois : "Si tout le monde fait pareil, c'est l'anarchie"
Photo: © photonews
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Le cas Thibaut Courtois fait beaucoup parler ces derniers jours. William Dutoit a un avis bien tranché sur la question. Derrière tout le talent qui est le sien, Courtois ne fait pas l'unanimité par sa décision de snober la Ligue des Nations.

En confirmant officiellement qu'il faisait l'impasse sur la prochaine campagne de Ligue des Nations pour se rendre à nouveau disponible en vue des qualifications pour l'Euro 2028, Thibaut Courtois a définitivement clarifié sa situation personnelle en équipe nationale. Mais n'a pas mis fin aux discussions concernant cette décision, loin de là.

Courtois numéro un...et demi des Diables ?

Faut-il faire un cas particulier un gardien de sa trempe ? Faut-il comprendre son envie de rester à Madrid au détriment d'une compétition comme la Ligue des Nations ? Nouveau consultant pour la RTBF, William Dutoit est assez dubitatif.

"Moi, ce qui me pose problème, c’est qu’il ne prend pas vraiment de décision. Il est entre deux. Il dit qu’il n’est pas disponible pour la Ligue des Nations, mais il se rend de nouveau disponible pour l’Euro, voire pour la Ligue des Nations si on a besoin de lui parce qu’il y a des blessés… Peut-être alors ça aurait été le bon moment de dire stop plutôt que de rester entre deux", avance-t-il sur le plateau de Complètement Foot.

Pas facile à gérer pour Mark van Bommel

D'autant qu'en restant lui-même entre deux chaises, Courtois n'est pas le seul à rester dans cette situation : "C’est un sport collectif, c’est un groupe à gérer. Si tout le monde fait pareil, c’est l’anarchie. Je pense qu’on se retrouve dans un gros problème à gérer. Donc moi, je ne suis pas d’accord avec cette décision."


De quoi placer Mark van Bommel face à sa première situation délicate avant même son premier match : "Je pense qu’il aurait aimé arriver d’une façon différente et justement pouvoir s’appuyer sur ses cadres. Qui t’accompagnent dans ce nouveau projet, qui montrent la voie et qui montrent l’exemple. Et là, j’ai l’impression que c’est un peu l’inverse".

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