Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

L'absence longue durée de Kevin Mac Allister est un véritable coup de massue pour l'Union Saint-Gilloise. Les protégés du Parc Duden ont l'habitude de devoir se reconstruire ces dernières années. Mais cette perte pourrait s'avérer particulièrement préjudiciable.

Avec 25 buts disputés en 10 matchs cette saison, l'Union Saint-Gilloise est déjà très affûtée sur le plan offensif. Désormais, c'est vers la défense que les regards se tournent. Celle qui a été la base du titre sous Sébastien Pocognoli, celle qui a poussé le bouchon en n'encaissant que 7 buts en 20 matchs de championnat au Parc Duden la saison dernière.

Sur le papier, les Saint-Gillois ont repris sur les mêmes bases, en gardant le zéro lors de quatre des cinq derniers matchs. Mais le début de saison n'en a pas moins mis en lumière quelques manquements défensifs auxquels l'équipe n'était plus habituée.

Une arrière-garde entièrement renouvelée...par la force des choses

Et puis, il y a les blessures, la véritable épine dans le pied de David Hubert. Après Ross Sykes, c'est Kevin Mac Allister qui a été envoyé de force à l'infirmerie. Même avec une rupture du ligament croisé, l'Argentin a trouvé la force pour se relever et ne pas quitter la pelouse sur une civière. Mais même à son échelle, la douleur était trop forte pour continuer.

Le staff médical n'a donc pas vraiment été surpris de la gravité de sa blessure et de sa probable fin de saison. Mais l'indisponibilité du capitaine n'en est pas moins catastrophique. En plus de Sykes et Burgess, c'est donc le troisième et dernier maillon de la forteresse imprenable qui servait de défense centrale à l'Union ces derniers mois qui n'est plus mobilisable.

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Il y a deux semaines à peine, le Parc Duden affichait un soulagement immense avec la prolongation de son gaucho de service. Son non-départ vers un grand championnat ne lui aura finalement permis que de jouer quarte matchs de plus cette saison.





La même question revient donc sur le tapis : comment faire sans Mac Allister ? A la différence près que l'Union ne peut désormais plus réagir en transférant un défenseur supplémentaire.

Des solutions, les Unionistes en ont dans leur noyau. Comme avec Nikky Havenaar. Ou en replaçant Louis Patris à la place de son capitaine, une position déjà occupée à Louvain et même au Parc Duden dans une animation qui avait fonctionné contre le Club de Bruges la saison dernière.

Son tempérament de leader manquera au groupe

Mais au-delà du replacement numérique, faire son Mac Allister sera un fameux défi pour l'Union. Parce qu'après les départs d'Anthony Moris il y a un an puis de Christian Burgess, c'était bien lui qui perpétuait ce rôle de pilier du vestiaire. Brassard autour du bras, il veillait à ce que les nouveaux s'imprègnent de l'état d'esprit qui fait la force du groupe.

Au-delà de ça, le natif de Santa Rosa est un véritable couteau suisse dans le jeu. Capable de véritables gestes d'attaquant dans le rectangle adverse, il est devenu une assise pratiquement infaillible défensivement.

Un profil qui personnifie l'importance de ces 'situations de 50-50' pratiquement toujours remportées par les joueurs de l'Union, au grand désarroi des entraîneurs adverses. Un profil qui bonifiait Massiré Sylla en lui apprenant à se tempérer, à choisir ses moments, comme il a lui-même été forcé de le faire.

Un nouveau défi pour l'Union

Depuis son retour en première division, l'Union a pratiquement tout le temps été contrainte de se réinventer. La saison dernière n'a pas fait exception à la règle. Avec le départ soudain de Sébastien Pocognoli à cette période de l'année. Ou avec la grave blessure de Promise David.

L'équipe était devenue dépendante de son colosse canadien, adaptant son jeu à ses longues chevauchées et aux seconds ballons dont elle était à l'origine. Cela n'a pas empêché le groupe de repenser son animation, jusqu'à prendre quatre points d'avance sur le Club de Bruges durant les Playoffs.

Cette saison encore, le marquoir n'a pas cessé de s'alimenter sans Promise David. La défense devra elle aussi continuer à se montrer performante sans Kevin Mac Allister. Même si on ne répond pas à la blessure longue durée de son capitaine d'un claquement de doigt. Et surtout pas de celui-là.