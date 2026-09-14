Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

Après son licenciement d'Anderlecht, Besnik Hasi s'est relancé en devenant l'entraîneur d'Amedspor. Les débuts en Turquie sont prometteurs, permettant au passage à un ancien attaquant de Pro League de renaître de ses cendres.

Auteur d'un joli 10 sur 15 en Turquie, Amedspor a le vent en poupe à domicile. L'équipe vient d'y signer sa troisième victoire en trois matchs. Et pas n'importe quelle victoire : un 5-0 bien tassé contre l'Istanbul Basaksehir. Un joli coup après avoir déjà battu Trabzonspor il y a deux semaines.

Les troupes de Besnik Hasi menaient 1-0 au repos (sur un but contre son camp d'Emin Bayram, ancien défenseur de Westerlo) et ont véritablement pris le dessus sur leur adversaire en plantant quatre autres roses. Gift Orban en a profité pour inscrire un triplé en l'espace de 25 minutes.

Gift Orban Hatrick for Amedspor 🇳🇬🦅⚽️ pic.twitter.com/qGySeYSli0 — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) September 14, 2026

Gift Orban retrouve la confiance

L'attaquant nigérian s'était déjà signalé de la sorte avec La Gantoise en plantant le triplé le plus rapide des compétitions européennes...contre Basaksehir en mars 2023.

Il lui aura fallu un rien plus de temps ce week-end, mais ces trois buts confirme son retour au premier plan. Après des passages très difficiles à Lyon, Hoffenheim et à l'Hellas Vérone, l'ancien Buffalo retrouve ses sensations en Turquie.





Besnik Hasi peut aligner un trio d'attaque 100% Pro League

C'est déjà lui qui avait offert à Hasi la victoire contre le Trabzonspor de Mohamed Salah avec un but dans le temps additionnel. S'en est suvi un doublé à Kasimpasa. Puis maintenant ce triplé. La suite logique se poursuivra-t-elle lors du prochain match ? Ce sera en tout cas une nouvelle belle affiche, puisqu'Amedspor recevra le Beşiktaş, futur adversaire de l'Union Saint-Gilloise en Europa League.

Notons que Gift Orban n'est pas le seul ancien de Pro League relancé par Hasi en Turquie. Amedspor a également attiré David Bates, Mbaye Diagne (auteur d'un but et d'un assist pour Orban en sortie de banc ce week-end) et Yira Sor cet été.