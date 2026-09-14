Un ailier de plus pour renforcer l'attaque ? Antoine Sibierski a un plan pour Anderlecht cet hiver

Anderlecht veut recruter Amidou Badji cet hiver. Les Mauves ont formulé une offre pour l'ailier sénégalais, convoité par Al-Wasl SC sur ce mercato.

Selon un correspondant du média turc Spor Depor, Al-Wasl SC et Anderlecht s'intéressent à Amidou Badji, l'ailier droit de Bandırmaspor. Les deux clubs ont formulé une offre officielle.

L'été dernier, Sibierski s'était intéressé à la signature d'Amidou Badji, mais les parties n'étaient pas parvenues à un accord pour son transfert. Elles souhaitent à nouveau accélérer les négociations afin de recruter le joueur cet hiver.

Anderlecht entre en concurrence avec Al-Wasl SC pour Amadou Badji

Les Mauves devront prendre le dessus sur Al-Wasl SC. Le club aurait formulé une offre officielle de 3 millions de dollars, soit environ 2,5 millions d'euros, pour Badji de Bandırmaspor. Un montant conséquent.

Alors que les négociations étaient en cours, le club belge s'est mêlé à la lutte pour Badji. Selon les informations disponibles, Anderlecht souhaite finaliser le transfert en janvier, mais Bandırmaspor demande au club d'augmenter son offre.

Anderlecht doit rapidement agir

Badji est un ailier droit sénégalais âgé de 20 ans. Il mesure 1,75 mètre et est droitier. Sa valeur marchande est estimée à 450 000 euros selon Transfermarkt. Il a rejoint le club de Bandırma en janvier 2026.





C'est un ancien international sénégalais U20. Cette saison, il a disputé sept rencontres avec son équipe. Il a accumulé 484 minutes de jeu et s'est illustré avec trois buts et quatre passes décisives.