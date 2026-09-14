Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

Cela pourrait étonner les supporters belges, mais c'est en réalité une habitude prise par l'Olympique Lyonnais. L'adversaire du RSC Anderlecht ne viendra pas s'entraîner au Lotto Park cette semaine avant le match de mercredi.

Sera-ce un désavantage, ou les éventuels "petits oiseaux" de Vitor Bruno se retrouveront-ils bien incapables d'aller espionner la séance d'entraînement de l'Olympique Lyonnais ? Toujours est-il que les Gones ne viendront pas s'entraîner au Lotto Park cette semaine pour prendre leurs marques avant leur entrée en lice en Europa League face au Sporting d'Anderlecht.

Une habitude lancée par Bruno Genesio

C'est en réalité une habitude prise par les Lyonnais depuis l'arrivée à leur tête de Paulo Fonseca : l'OL ne s'entraîne jamais dans l'enceinte où il se déplace.

La seule exception, précise le site Olympique et Lyonnais, est quand l'adversaire en question évolue sur une surface synthétique : la saison passée, l'OL s'était donc entraîné à Berne avant d'aller défier les Young Boys sur leur pelouse artificielle.

Pour ce premier match en Europa League, l'OL va donc s'entraîner en fin de matinée à Décines, son centre d'entraînement, puis déjeunera "à la maison" avant de partir pour la Belgique et d'arriver au Lotto Park pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de Paulo Fonseca.



On ignore encore quel joueur se présentera en conférence de presse : l'OL décidera-t-il de faire "plaisir" à la presse belge et d'envoyer devant les médias l'un des Diables Rouges du noyau, à savoir Loïs Openda ou l'ex-Mauve Julien Duranville ? Concernant ce dernier, c'est bien peu probable puisque Duranville n'a pas joué une minute et n'est même pas apparu dans le noyau lyonnais depuis le premier match de championnat le 22 août dernier...