"Vu son âge, nous devons le ménager" : Naples a un plan bien précis pour Kevin De Bruyne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Vu son âge, nous devons le ménager" : Naples a un plan bien précis pour Kevin De Bruyne
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À 35 ans, Kevin De Bruyne enchaîne les matchs avec Naples. Massimiliano Allegri veut gérer son temps de jeu et compte beaucoup sur le Diable Rouge.

Kevin De Bruyne enchaîne les minutes avec Naples et Massimiliano Allegri compte surveiller sa charge de travail. Titulaire dimanche contre Bologne, le Diable Rouge est resté sur le terrain jusqu'à la 88e minute. Il sortait déjà d'un match complet contre Arsenal en Ligue des champions quelques jours plus tôt. À 35 ans, son temps de jeu est suivi de près par son entraîneur.

Allegri sait comment gérer Kevin De Bruyne physiquement

Après la victoire 1-0, Allegri a parlé de la manière dont il souhaite gérer son milieu de terrain. "Vu son âge, nous devons le ménager. Il a beaucoup donné. Plus il joue, meilleur il devient. En deuxième mi-temps, je lui ai dit de bouger plus. En première mi-temps, il restait trop près de Rasmus Højlund." Le coach italien veut profiter au maximum des qualités du Diable sans lui demander de jouer tous les matchs jusqu'au bout.

"Il est tellement intelligent"

De Bruyne occupe une place importante dans le jeu napolitain. Allegri apprécie sa capacité à trouver les bons espaces. "Il est tellement intelligent qu'il est toujours au bon endroit. Kevin peut nous offrir un avantage numérique considérable. S'il y parvient, tout devient plus facile. Sa maîtrise du ballon et la qualité de ses passes témoignent de son talent exceptionnel." Le Belge compte un but et une passe décisive en cinq rencontres, toutes compétitions confondues.

La tâche du week-end pour Naples

À deux minutes du terme, le Diable est sorti avec une gêne au moment de marcher vers le banc. Rien ne permet encore de savoir s'il s'agit d'un problème physique. Selon les déclarations de son entraîneur, ça ne serait rien de grave.

Lire aussi… Alerte physique pour Kevin De Bruyne avec Naples : mauvaise nouvelle avant la liste de Mark van Bommel ?
Mark van Bommel dévoilera ce vendredi sa toute première sélection depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges. Le Néerlandais espère pouvoir compter sur De Bruyne. Il faudra voir comment le milieu belge se sentira dans les prochains jours.

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