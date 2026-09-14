Yann Sommer en difficulté au Club de Bruges : pourquoi le Suisse a autant de mal à s'adapter

Yann Sommer doit encore trouver ses repères au Club de Bruges. Le gardien suisse a commis une grosse erreur qui a coûté un but à son club face à l'Antwerp.

Yann Sommer s'est encore raté dimanche contre l'Antwerp. À la 19e minute, le gardien du Club de Bruges a mal jugé un long ballon et Snayder Porozo en a profité pour égaliser. Les Brugeois ont gagné 3-1, mais cette nouvelle erreur de leur portier n'est pas passée inaperçue. Marc Degryse estime qu'il faut lui laisser du temps.

Du temps pour Sommer ?

Le consultant de Het Laatste Nieuws insiste sur la grosse différence entre ce que Sommer devait faire à l'Inter et ce qu'on lui demande à Bruges. "Il faut absolument corriger ses erreurs, mais je suis convaincu qu'il lui faudra un temps d'adaptation. À l'Inter, il passait la plupart de son temps dans sa surface de réparation. À Bruges, il doit jouer très haut sur le terrain".

Un système qu'il ne connaît pas

Cette différence se remarque lorsque Bruges domine son adversaire. La défense monte et laisse beaucoup d'espace dans son dos. Sommer doit sortir plus de son but et prendre rapidement une décision sur les longs ballons. "Lors de matchs comme ceux contre Courtrai, Louvain, le Cercle et Anvers, l'équipe est tellement dominante que la défense se trouve pratiquement sur la ligne médiane. Sommer doit couvrir des espaces bien plus vastes qu'à l'Inter".

C'est dans ce domaine que Sommer doit progresser, mais il a 37 ans. Face à l'Antwerp, il a hésité sur le dégagement de Nozawa et son mauvais choix a directement offert le 1-1 à Porozo. "On voit qu'il évalue mal la vitesse du ballon". Degryse ne remet pas en cause les qualités du Suisse, mais souligne son besoin d'adaptation.

Bruges s'est quand même imposé

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Cette erreur n'a pas empêché Bruges de prendre les trois points. Hugo Vetlesen a marqué deux fois et Jan Virgili a inscrit le troisième but pour offrir la victoire aux Blauw en Zwart.