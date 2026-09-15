🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

Théo Bongonda évolue désormais en Arabie saoudite, du côté d'Al-Faisaly. Si son équipe est plutôt à la traîne, l'ancien Diablotin n'en retrouve pas moins ses sensations. Ce week-end, il a d'ailleurs inscrit un but de grande classe.

Lorsque le Spartak Moscou a allongé les roubles à l'été 2023, Théo Bongonda n'a pas su refuser. Malgré l'isolement sportif de la compétition russe suite à l'invasion en Ukraine, l'offre de la direction a fait pencher la balance.

Dans la capitale, le Carolo de 30 ans restait sur deux bonnes saisons, avec 16 buts et 6 assists à la clé. Mais ces derniers mois, sa situation était devenu plus compliquée. Blessé au tendon d'Achille cet été, Bongonda a vécu une préparation et un début de championnat complètement tronqués.

Arrivé au bout de la question en Russie

Il a logiquement eu du mal à s'en remettre, ne disputant que 47 minutes en Premier Liga russe, réparties en quatre montées au jeu. Cet hiver, la situation semblait pourtant se décanter : le Spartak s'était ouvert à un départ et Bongonda avait brille à la Coupe d'Afrique des Nations (1 but et 2 assists en 4 matchs avec la République démocratique du Congo).

Mais l'ailier de 30 ans est finalement resté en Russie, remportant la Coupe en fin de saison dernière. Ce n'était que partie remise : encore présent à la Coupe du Monde avec les Léopards cet été, Bongonda rebondit du côté de l'Arabie Saoudite. Il s'est engagé avec le club d'Al-Faisaly, revenu en première division grâce à sa deuxième place dans l'antichambre de l'élite.

Théo Bongonda se montre en Arabie saoudite

Les débuts en Saudi Pro League sont assez compliqués : l'équipe n'a gagné aucun de ses sept premiers matchs, d'inclinant 1-3 contre Al-Ittihad ce week-end. Le seul but des locaux a été inscrit par Bongonda, il a tout de même fait se lever le stade.





Après avoir crocheté un premier défenseur, l'ancien joueur de Genk et Zulte Waregem en a passé un second grâce à un petit pont, avant de placer son ballon hors de portée du gardien adverse.