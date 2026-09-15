Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League
Photo: © photonews
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Voici les arbitres désignés pour officier lors de la septième journée de Jupiler Pro League. Avec, pour la troisième fois consécutive, le Japonais Yusuke Araki, qui sera en charge de Courtrai - Beveren, dimanche soir. On retrouvera notamment Lothar d'Hondt à Gand - Standard, Simon Bourdaud'Hui à Anderlecht - Zulte et Jan Boterberg à Antwerp - Union.

L'Union belge a publié la liste des arbitres qui officieront dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League. On y retrouve une nouvelle fois le Japonais Yusuke Araki qui, dans le cadre de son stage en Belgique, arbitrera Courtrai - Beveren dimanche soir après avoir dirigé Cercle - Gand et Union - Lommel ces deux dernières semaines. Voici le reste des désignations du week-end.

18/09/2026 – 20:45 K.A.A. GENT – R. STANDARD DE LIEGE

Referee: Lothar D'Hondt
Assistant Referee 1: Romain Devillers
Assistant Referee 2: Nico Claes
Fourth Official: Massimiliano Ledda
VAR: Laurent Willems
AVAR: Melissa Lejear
RO: Dieter Van Esch

19/09/2026 – 16:00 OUD-HEVERLEE LEUVEN – RAAL LA LOUVIERE

Referee: Jasper Vergoote
Assistant Referee 1: Michael Geerolf
Assistant Referee 2: Martijn Tiesters
Fourth Official: Dunken Van de Velde
VAR: Matonga Simonini
AVAR: Brent Staessens
RO: Mehdi Sayoud

19/09/2026 – 18:15 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Referee: Anthony Letellier
Assistant Referee 1: Nicolas Maszowez
Assistant Referee 2: Christophe Battiston
Fourth Official: Erik Lambrechts
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Mathias Hillaert
RO: Glenn Claes

19/09/2026 – 20:45 R.S.C. ANDERLECHT – S.V. ZULTE-WAREGEM

Referee: Simon Bourdeaud'hui
Assistant Referee 1: Bryan Bijnens
Assistant Referee 2: Jonas Van Dyck
Fourth Official: Ruben Calluy
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Nathan Verboomen
RO: Christophe Snoeck

Lire aussi… L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

19/09/2026 – 20:45 LOMMEL SK – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Referee: Wesli De Cremer
Assistant Referee 1: Wouter Cochet
Assistant Referee 2: Thibaud Nijssen
Fourth Official: Jasper Vitse
VAR: Bert Put
AVAR: Koen Thijs
RO: Jonas Timmermans

20/09/2026 – 13:30 R. ANTWERP F.C. – R. UNION ST-GILLOISE

Referee: Jan Boterberg
Assistant Referee 1: Nick Senecaut
Assistant Referee 2: Michiel De Cuyper
Fourth Official: Jasper Vergoote
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Romain Devillers
RO: Roel Bensch

20/09/2026 – 16:00 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – K.V.C. WESTERLO

Referee: Massimiliano Ledda
Assistant Referee 1: Quentin Blaise
Assistant Referee 2: Julien Biron
Fourth Official: Klass Clerkx
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Jerome Meys

20/09/2026 – 18:30 CLUB BRUGGE K.V. – K.R.C. GENK

Referee: Lawrence Visser
Assistant Referee 1: Jo De Weirdt
Assistant Referee 2: Kevin Monteny
Fourth Official: Bert Verbeke
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Quentin Lesceux
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

20/09/2026 – 19:15 K.V. KORTRIJK – K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN

Referee: Yusuke Araki
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Jordy Vermeire
Fourth Official: Wesli De Cremer
VAR: Kevin Van Damme
AVAR: Ella De Vries
RO: Ermaild Mataj

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