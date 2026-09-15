Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Voici les arbitres désignés pour officier lors de la septième journée de Jupiler Pro League. Avec, pour la troisième fois consécutive, le Japonais Yusuke Araki, qui sera en charge de Courtrai - Beveren, dimanche soir. On retrouvera notamment Lothar d'Hondt à Gand - Standard, Simon Bourdaud'Hui à Anderlecht - Zulte et Jan Boterberg à Antwerp - Union.

L'Union belge a publié la liste des arbitres qui officieront dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League. On y retrouve une nouvelle fois le Japonais Yusuke Araki qui, dans le cadre de son stage en Belgique, arbitrera Courtrai - Beveren dimanche soir après avoir dirigé Cercle - Gand et Union - Lommel ces deux dernières semaines. Voici le reste des désignations du week-end. 18/09/2026 – 20:45 K.A.A. GENT – R. STANDARD DE LIEGE Referee: Lothar D'Hondt

Assistant Referee 1: Romain Devillers

Assistant Referee 2: Nico Claes

Fourth Official: Massimiliano Ledda

VAR: Laurent Willems

AVAR: Melissa Lejear

RO: Dieter Van Esch 19/09/2026 – 16:00 OUD-HEVERLEE LEUVEN – RAAL LA LOUVIERE Referee: Jasper Vergoote

Assistant Referee 1: Michael Geerolf

Assistant Referee 2: Martijn Tiesters

Fourth Official: Dunken Van de Velde

VAR: Matonga Simonini

AVAR: Brent Staessens

RO: Mehdi Sayoud 19/09/2026 – 18:15 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – CERCLE BRUGGE K.S.V. Referee: Anthony Letellier

Assistant Referee 1: Nicolas Maszowez

Assistant Referee 2: Christophe Battiston

Fourth Official: Erik Lambrechts

VAR: Nathan Verboomen

AVAR: Mathias Hillaert

RO: Glenn Claes 19/09/2026 – 20:45 R.S.C. ANDERLECHT – S.V. ZULTE-WAREGEM Referee: Simon Bourdeaud'hui

Assistant Referee 1: Bryan Bijnens

Assistant Referee 2: Jonas Van Dyck

Fourth Official: Ruben Calluy

VAR: Ken Vermeiren

AVAR: Nathan Verboomen

RO: Christophe Snoeck



Lire aussi… L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end› 19/09/2026 – 20:45 LOMMEL SK – YELLOW RED K.V. MECHELEN Referee: Wesli De Cremer

Assistant Referee 1: Wouter Cochet

Assistant Referee 2: Thibaud Nijssen

Fourth Official: Jasper Vitse

VAR: Bert Put

AVAR: Koen Thijs

RO: Jonas Timmermans 20/09/2026 – 13:30 R. ANTWERP F.C. – R. UNION ST-GILLOISE Referee: Jan Boterberg

Assistant Referee 1: Nick Senecaut

Assistant Referee 2: Michiel De Cuyper

Fourth Official: Jasper Vergoote

VAR: Erik Lambrechts

AVAR: Romain Devillers

RO: Roel Bensch 20/09/2026 – 16:00 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – K.V.C. WESTERLO Referee: Massimiliano Ledda

Assistant Referee 1: Quentin Blaise

Assistant Referee 2: Julien Biron

Fourth Official: Klass Clerkx

VAR: Nicolas Laforge

AVAR: Vito Di Vincenzo

RO: Jerome Meys 20/09/2026 – 18:30 CLUB BRUGGE K.V. – K.R.C. GENK Referee: Lawrence Visser

Assistant Referee 1: Jo De Weirdt

Assistant Referee 2: Kevin Monteny

Fourth Official: Bert Verbeke

VAR: Quentin Pirard

AVAR: Quentin Lesceux

RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho 20/09/2026 – 19:15 K.V. KORTRIJK – K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN Referee: Yusuke Araki

Assistant Referee 1: Yves De Neve

Assistant Referee 2: Jordy Vermeire

Fourth Official: Wesli De Cremer

VAR: Kevin Van Damme

AVAR: Ella De Vries

RO: Ermaild Mataj





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis La Gantoise - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (18/09).