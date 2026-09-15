C'est officiel : voici où se tiendront les finales de la Ligue des Champions en 2027, 2028 et 2029

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est officiel : voici où se tiendront les finales de la Ligue des Champions en 2027, 2028 et 2029
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Si l'on savait déjà que l'édition 2026-2027 de la Ligue des Champions se terminera au Wanda Metropolitano, antre de l'Atlético de Madrid, l'UEFA a publié dans un communiqué ce mardi les villes hôtes qui accueilleront les finales de C1 en 2028 et 2029. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que ce sont des ogres européens qui ont été choisis.

Ce n'est pas une nouvelle ; le Wanda Metropolitano de l'Atlético de Madrid accueillera la finale de la Ligue des Champions en 2027. L'UEFA vient, par contre, de communiquer les villes hôtes des finales 2028 et 2029 de C1, mais aussi d'Europa League, de Conference League, de Supercoupe d'Europe et de Ligue des Champions féminine.

Et pour la première fois après 2012 et 2025, c'est l'Allianz Arena du Bayern Munich qui a été choisie pour l'édition 2028. Après avoir manqué la finale dans leur stade il y a un an et demi, les Bavarois de Vincent Kompany auront donc l'occasion de corriger l'histoire. Le stade olympique de Munich avait également accueilli la finale de C1 en 1979, 1993 et 1997, avant la construction de l'Allianz Arena entre 2002 et 2005.

La finale de l'édition 2028-2029 aura, elle, lieu dans le Camp Nou fraîchement rénové du FC Barcelone. Un stade qui va aussi accueillir la finale pour la troisième fois, après... 1989 et 1999 ! Cela fera, donc, pile trente ans.

Les stades hôtes des finales de Coupe d'Europe en 2027, 2028 et 2029

En Europa League, les prochaines finales auront lieu à Francfort (2027), Bucarest (2028) et Belgrade (2029). En Conference League, ce sera le stade de Besiktas à Istanbul (2027), celui de la Juventus à Turin (2028) et le Ferenc Puskas de Budapest (2029).


La Supercoupe d'Europe se déroulera quant à elle à Amsterdam (2027) et Astana, la capitale du Kazakhstan (2028). Chez les dames, Varsovie accueillera la finale de la Ligue des Champions en 2027, Lyon en 2028 et Cardiff en 2029.

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