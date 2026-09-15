C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

Besnik Hasi a récupéré bon nombre d'anciens joueurs de Pro League à Amedspor. Il a d'ailleurs tenté d'attirer un élément qui était sous ses ordres à Anderlecht il y a un an. Mais sans succès.

David Bates, Yira Sor, Gift Orban, Mbaye Diagne : avec Besnik Hasi, c'est presque une petit colonie d'anciens de Pro League qui est arrivée à Amedspor. Et les débuts sont prometteurs : avec son 10 sur 15, l'équipe est actuellement troisième du championnat turc et reste sur une victoire 5-0 contre l'Istanbul Basaksehir, avec un notamment un triplé de Gift Orban en un peu plus de 20 minutes.

Hasi a même tenté de récupérer un ancien Anderlechtois. Le média Spor Depor rapporte ainsi qu'Amedspor a tenté de convaincre Besiktas de lui céder Yasin Özcan.

Une première collaboration difficile au Sporting

L'international espoir turc s'était révélé à Kasimpasa et avait été transféré à Aston Villa pour sept millions l'été dernier. Anderlecht s'était montré vif pour se le faire prêté.

Et pourtant, Özcan n'avait pratiquement pas joué à Bruxelles, accumulant plus de minutes avec les RSCA Futures en D1B qu'en équipe première avec Hasi. Il avait ainsi dû attendre le mois de décembre pour goûter à ses premières minutes en D1A. Et janvier pour sa seule titularisation, lors d'un triste 0-0 contre Dender.

Yasin Özcan veut retrouver du temps de jeu en Turquie

Aston Villa avait mis fin à son prêt trois jours plus tard pour le louer au Besiktas. A la grande surprise d'Hasi. "Il est arrivé dans des circonstances difficiles, mais il fait partie du groupe pour Dender, en concurrence pour une place de titulaire. C’est la première fois que j’entends parler de cela", s'était-il étonné quelques jours plus tôt.





Depuis, force est de constater qu'Özcan joue...encore moins avec Besiktas qu'avec Anderlecht : seulement deux apparitions en championnat depuis janvier dernier. C'est pour tenter de le relancer qu'Amedspor s'est manifesté en fin de mercato. En vain : le joueur est finalement resté au Besiktas, qui l'a tout de même inscrit sur sa liste UEFA pour l'Europa League (les Turcs défieront notamment l'Union Saint-Gilloise).