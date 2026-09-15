Crise à l'Union belge : le CEO écarté après des mois de tensions

Peter Willems quitte son poste de CEO de l'Union belge. Plusieurs désaccords avec la présidente Pascale Van Damme seraient à l'origine de son départ.

Peter Willems n'est plus le CEO de l'Union belge. Son départ a été acté mardi, lors d'une réunion urgente du conseil d'administration à Tubize. Les tensions avec la présidente Pascale Van Damme étaient devenues trop importantes ces derniers mois. Les désaccords auraient commencé pendant la Coupe du monde 2026 avant de se multiplier.

L'affaire Folarin Balogun aurait joué un rôle. La suspension de l'Américain avait été annulée avant le huitième de finale contre la Belgique. Au sein de la fédération, tout le monde n'était pas d'accord sur la manière de réagir face à la FIFA.

Selon Sporza, Pascale Van Damme, Peter Willems et le directeur technique Vincent Mannaert se seraient opposés sur ce dossier. Van Damme avait choisi de s'asseoir aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, en raison de ses obligations protocolaires.

Willems et Mannaert étaient contre cette décision. Les relations entre les dirigeants se seraient dégradées après cet épisode.

Des désaccords de plus en plus importants

Les versions divergent sur ce qui s'est passé. Willems aurait critiqué Van Damme auprès de plusieurs contacts à l'UEFA et à la FIFA. Mais selon d'autres sources, le fonctionnement de la présidente était critiqué depuis un certain temps au sein de ces deux instances.





D'autres dossiers auraient posé problème. Un projet de digitalisation coûteux suscite beaucoup de frustration en interne, car il ne fonctionnerait pas comme prévu. Willems quitte son poste alors que son contrat courait jusqu'en 2028.

De bons résultats financiers

Après plusieurs économies et une réorganisation, l'Union belge pourrait enregistrer un bénéfice d'environ sept millions d'euros. Malgré les réductions de personnel et de moyens, l'exercice en cours devrait être l'une des meilleures années commerciales et financières de la fédération.

Ces résultats n'ont pas empêché le départ de Willems. Les nombreux désaccords au sein de la direction ont pesé.