Déçu de la Coupe du monde, Lucas Stassin ne veut plus rater les Diables Rouges : "Je viendrai même à pied"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Déçu de la Coupe du monde, Lucas Stassin ne veut plus rater les Diables Rouges : "Je viendrai même à pied"
Photo: © photonews
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Auteur de son premier but sous les couleurs de Séville, Lucas Stassin espère s'être suffisamment montré avant vendredi et la première sélection de Mark Van Bommel chez les Diables Rouges. L'ancien attaquant de Saint-Etienne a été très déçu de manquer la Coupe du monde 2026, bien qu'il comprenne le choix de Rudi Garcia, et ne veut plus que ça se reproduise.

Lucas Stassin a fait ses débuts avec les Diables Rouges en avril 2026 et ne compte pour l’instant qu’une seule cap. Il a toutefois manqué la Coupe du monde, ce qui l’a profondément affecté. "J’ai été déçu de la rater. Je pouvais certes comprendre le point de vue de Rudi Garcia, mais je ne veux pas que cela m’arrive une deuxième fois", raconte-t-il chez nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

C’est précisément pour cette raison qu’il voulait absolument franchir un nouveau cap dans sa carrière cet été. Séville s’est présenté comme la destination idéale. "Ici, je peux progresser et jouer contre les meilleures équipes du monde. Cela devrait également m’aider en vue des Diables Rouges."

Un transfert en Espagne avec un objectif clair

Ses premières semaines en Espagne se déroulent en tout cas plutôt bien. Stassin a déjà disputé deux rencontres avec Séville et a inscrit un but. L'ancien attaquant d'Anderlecht et de Westerlo espère rapidement gagner sa place dans l’équipe tout en attirant à nouveau l’attention de Van Bommel.

Vendredi, il saura si ses efforts portent déjà leurs fruits, avec l'annonce de la première sélection du Néerlandais. Stassin ne cache pas qu’il la suivra de près. "C'est certain que je la regarderai", sourit-il. Après cela, Séville disputera dimanche un match attendu contre le FC Barcelone. Ensuite, Stassin pourrait éventuellement rejoindre Tubize pour retrouver l’équipe nationale.

"Dans le pire des cas, je viendrai à pied"

L’attaquant a même déjà étudié les possibilités de voyage. "Il y a des vols directs entre Séville et Charleroi, c’est pratique", lance-t-il avec le sourire. Et s’il n’y avait pas eu de vol ? Stassin ne laisse planer aucun doute sur son envie de redevenir un Diable Rouge. "Dans le pire des cas, je viendrai à pied."

Cette déclaration résume bien son ambition. Après la déception de la Coupe du monde manquée, il veut forcer une nouvelle porte sous les ordres de Van Bommel. Son transfert à Séville devait lui permettre de se produire sur une scène plus prestigieuse et, avec un premier but à son actif, il a su se montrer avant ce vendredi.

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