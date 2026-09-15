Encore actif en Pro League la saison dernière : un entraîneur belge sur le banc de Courtrai ?

Muzamel Rahmat
Scott Crabbé et Muzamel Rahmat
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Encore actif en Pro League la saison dernière : un entraîneur belge sur le banc de Courtrai ?
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Le KV Courtrai a décidé de se séparer de Michiel Jonckheere après six défaites en six matchs. Une bonne connaissance du directeur sportif pourrait lui succéder.

Florent Malice

Christophe Lepoint remplace pour l'instant Michiel Jonckheere

Alors qu'on ignore encore qui remplacera Michiel Jonckheere à la tête du KV Courtrai, le club flandrien a décidé, dans un premier temps, de placer les Kerels sous la direction de Christophe Lepoint. L'ancien international belge (une cap) de 41 ans a pris sa retraite en 2024, et a immédiatement occupé la fonction d'entraîneur des U21 au KV Courtrai, où il a joué de 2017 à 2021.

En 2025, Christophe Lepoint intégrait le staff de Michiel Jonckheere en tant qu'adjoint. Il a donc participé à la campagne menant le KVK en Jupiler Pro League, et était sur le banc en ce début de saison. Courtrai devrait a priori nommer un nouvel entraîneur dans les jours à venir, voire durant la trêve internationale. 

Le KV Courtrai a décidé de se séparer de Michiel Jonckheere après six défaites en six matchs. Les Kerels sont derniers du championnat avec un bilan très inquiétant.

Michiel Jonckheere n'est plus l'entraîneur du KV Courtrai. La direction a décidé de changer de coach après six journées de championnat. Le bilan est très mauvais : six défaites et aucun point pris sur 18 possibles. Le KVK est dernier du classement et doit réagir pour ne pas laisser ses concurrents s'éloigner.

La défaite de trop pour le KV Courtrai

La défaite de dimanche contre La Louvière 3-0 a précipité son départ. Le résultat fait mal puisque les Loups sont engagés dans la lutte pour le maintien. Quelques jours plus tôt, le directeur sportif Nils Vanneste avait demandé de laisser du temps à son entraîneur, qui n'avait eu son groupe au complet que tardivement.

Jonckheere a assumé ses erreurs

Après la rencontre, Jonckheere n'a pas cherché à trouver des excuses. Très déçu par la prestation de son équipe, le technicien belge a assumé sa part de responsabilité. Il n'a pas caché son mécontentement devant le niveau affiché par ses joueurs à La Louvière. "C'est indigne de Courtrai. Ce n'est pas ce que Courtrai, moi, ni les joueurs représentent. C'était en dessous de tout niveau", a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Jonckheere était arrivé à Courtrai en mai 2025. Pour sa première saison, il avait réussi à ramener le KVK en première division après la relégation. Un peu plus d'un an plus tard, le club a décidé de changer d'entraîneur.

Un seul but marqué et quinze encaissés

Le début de saison a été très compliqué pour Courtrai. En six matchs, le KVK n'a pris aucun point, avec un but marqué contre Charleroi et 15 encaissés. Les Kerels ont encaissé trois buts à quatre reprises, deux buts dans un match et un dans un autre. La défaite 3-0 contre La Louvière a coûté sa place à Jonckheere.

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