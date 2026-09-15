Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : un titulaire prolonge jusqu'en 2030

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : un titulaire prolonge jusqu'en 2030
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Kyriani Sabbe prolonge avec le Club de Bruges. Titulaire à cinq reprises cette saison en Jupiler Pro League, l'arrière droit de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2030 avec les Blauw en Zwart.

Le Club de Bruges compte sur Kyriani Sabbe pour longtemps. Le latéral droit a signé un nouveau contrat jusqu'en 2030. Un choix logique pour les Blauw en Zwart puisque le jeune Diablotin est devenu un titulaire indiscutable cette saison. À 21 ans, Transfermarkt estime sa valeur marchande à huit millions d'euros.

Au club depuis 2011

Sabbe est un enfant du Club. Il porte le maillot brugeois depuis 2011 et a connu toutes les catégories de jeunes. Son passage au Club NXT lui a ouvert les portes du football professionnel. Il a joué 45 matchs en deux saisons là-bas, en Challenger Pro League et en Youth League, avant de rejoindre le noyau A lors de la saison 2022-2023.

Plus de 100 matchs avec le Club de Bruges à 21 ans

Le Brugeois a depuis trouvé sa place avec les grands. Il affiche 118 matchs avec l'équipe première, pour six buts et onze passes décisives toutes compétitions confondues. Cette saison, Sabbe a été titulaire lors de cinq des six premières journées de championnat.

Des titres avec son club formateur

Son armoire à trophées est bien remplie. Sabbe a été deux fois champion de Belgique avec Bruges et a remporté la Coupe de Belgique et la Supercoupe. Le défenseur poursuit en parallèle son parcours avec la Belgique. Passé par les U15, U17, U18 et U19, il est aujourd'hui international U21. Et qui sait, peut-être deviendra-t-il Diable Rouge avec la première liste de Mark van Bommel, attendue ce vendredi.

Sabbe est lié aux Blauw en Zwart pour quatre années de plus. Le Club sécurise l'un de ses joueurs les plus cotés. Avec un contrat jusqu'en 2030, sa valeur pourrait grimper durant la saison et Bruges pourra se montrer exigeant si des offres arrivent.

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