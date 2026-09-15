"Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur
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Formé à Saint-Étienne, Léo Pétrot retrouvera Lyon avec Anderlecht ce mercredi soir. Le défenseur français s'attend à un gros défi pour les débuts européens des Mauves.

Pour Léo Pétrot, ce premier rendez-vous d'Europa League aura une saveur particulière. Avant de rejoindre Anderlecht cet été, le défenseur de 29 ans a porté les couleurs de Saint-Étienne, où il a été formé et disputé 99 rencontres. Retrouver l'ennemi lyonnais rappelle quelques souvenirs. "Jouer contre Lyon, c’est spécial pour un Stéphanois", a-t-il confié à la RTBF.

Anderlecht est serein selon Léo Pétrot

Mais le Français ne veut pas faire de son passé le sujet principal de la soirée. Depuis son arrivée en provenance d'Elche, sa priorité est Anderlecht. "Maintenant, je fais partie du club d'Anderlecht. Le plus important, c'est de faire le travail sur le terrain mercredi", poursuit-il. Une rencontre que les Mauves abordent avec confiance. "Lyon est une très belle équipe, avec des qualités individuelles et collectives. On arrive sereins, parce qu'on a aussi des forces dans nos caractéristiques de jeu."

Lois Openda, le grand danger ?

La défense bruxelloise devra garder un œil sur Loïs Openda. L'attaquant belge a les qualités pour faire mal, mais Pétrot refuse de résumer le danger lyonnais à un seul homme. "On sait que c'est un très bon joueur. Il n'y a pas que moi qui vais l'arrêter, on est une équipe." Pour le Français, la réponse devra être collective. "C'est à nous de bien défendre, d'être attentifs pendant tout le match parce qu'on sait que face à ce genre d'adversaire, on doit être en alerte pendant tout le match."

"Je me sens très bien au club"

Pétrot devrait une nouvelle fois débuter la rencontre. Arrivé cet été au Lotto Park, il s'est installé dans le onze de Vitor Bruno. Une adaptation accélérée par le calendrier chargé des premières semaines. "Je me sens très bien au club. C'est vrai que quand je suis arrivé, on a dû enchaîner les matches et avoir une intégration assez rapide. Mais je me sens très bien et je suis très content de pouvoir enchaîner les matches."

Lire aussi… "Nous sommes plus forts en attaque" : Paulo Fonseca compte beaucoup sur ses Belges
Mercredi soir, Anderlecht devra composer sans Giulian Biancone. Présent aussi en conférence de presse, Pétrot a évoqué son absence. "On est tous déçu de la blessure de Giulian", reconnaît-il. Le défenseur compte sur le groupe pour prendre le relais : "Mais on a un groupe qui est là pour répondre présent quand il y a des blessés ou des suspendus. Ce sera au tour d'Andrew mercredi. On a besoin de tout le monde et que tout le monde aille dans la même direction."

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