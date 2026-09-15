Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

Thelo Aasgaard à disputé à Malines ses premières minutes dans le championnat belge. L'international norvégien veut saisir sa chance comme meneur de jeu et gommer l'irrégularité qui le caractérise encore parfois.

Aasgaard arrive provisoirement à Bruxelles sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat estimée à environ 7 millions d’euros. Les Mauves ne doivent donc pas immédiatement débourser la totalité de la somme.

Le club veut d’abord voir si le Norvégien peut apporter en Jupiler Pro League ce qu’il a déjà montré par moments en Angleterre, en Écosse et avec la Norvège. Et son potentiel est loin d’être négligeable.

Ce n’est pas un numéro dix classique

Réduire Aasgaard au rôle de numéro dix créatif serait lui faire injustice. Il aime se déplacer, se projette dans le rectangle et possède un certain flair devant le but. Avec Wigan, il a inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives en 163 rencontres. La saison dernière, avec les Rangers, il a terminé le championnat avec sept buts et quatre assists.

Ce ne sont pas des statistiques qui suffisent à décrocher un transfert dans un grand club européen, mais elles restent intéressantes pour un milieu offensif.

De plus, il possède une qualité dont Anderlecht ne dispose pas en abondance : la volonté de provoquer lui-même les choses. Aasgaard dribble, cherche les duels et est régulièrement stoppé fautivement. Ce n’est pas le genre de joueur qui reste entre les lignes pendant 90 minutes en attendant qu’on le trouve. Cela correspond au profil de joueur que le Sporting recherchait cet été.



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Sa présence au Mondial a surpris tout le monde

Plus intéressant encore, Aasgaard a participé cet été à la Coupe du monde avec la Norvège. Il n’était pourtant pas le nom le plus évident de la sélection. Avant le tournoi, les analystes norvégiens parlaient d’une surprise et voyaient surtout en lui un joueur capable d’apporter quelque chose de différent.

Et il l’a montré contre la France. La Norvège s’est inclinée 4-1, mais Aasgaard a inscrit le but norvégien. Il a éliminé son adversaire direct avant de conclure avec sang-froid. Ce n’est pas une action qui lui a permis de dominer soudainement toute la rencontre, mais elle explique pourquoi le sélectionneur Ståle Solbakken l’avait emmené.

Un talent encore en développement

Anderlecht devra toutefois veiller à ne pas nourrir des attentes démesurées. Aasgaard n’arrive pas à Bruxelles en tant que joueur totalement abouti.

Sa première saison aux Rangers ne s’est par exemple pas déroulée comme espéré. Il a connu de bons moments, mais aussi des périodes durant lesquelles il a perdu sa place de titulaire. En Écosse, des questions se posaient également concernant ses choix et sa régularité. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les Rangers sont prêts à le prêter dans un premier temps.

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Et c’est précisément ce qui rend ce transfert intéressant. Anderlecht ne paie pas pour ce qu’Aasgaard est déjà aujourd’hui. Le club investit dans la possibilité qu’il devienne le joueur qu’il a déjà montré pouvoir être par séquences.

Si Vítor Bruno parvient à lui apporter davantage de régularité, l’option d’achat d’environ 7 millions d’euros pourrait avoir une tout autre valeur dans un an. Aasgaard doit seulement encore prouver qu’il peut combiner toutes ces qualités semaine après semaine.

Et c’est justement la raison pour laquelle Anderlecht a préféré le recruter plutôt que de débourser une nouvelle fois 8 à 10 millions d’euros pour un joueur qui doit encore faire ses preuves. Avec Aasgaard, on sait au moins qu’il y a quelque chose. À Bruno désormais de faire ressortir ce qui ne s’exprime pas encore toujours.