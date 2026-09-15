"Le train ne passe qu'une fois" : Ilan Hurtevent, le nouveau tube hennuyer de l'Union Saint-Gilloise ?

Scott Crabbé, journaliste football
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"Le train ne passe qu'une fois" : Ilan Hurtevent, le nouveau tube hennuyer de l'Union Saint-Gilloise ?
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Samedi, Ilan Hurtevent a marqué son premier but sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise face à Lommel. Une première qui en appelle d'autres ? L'attaquant hennuyer est en constante progression ces derniers mois.

Lors du déplacement victorieux à Charleroi, Ilan Hurtevent avait disputé ses premières minutes sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise. Samedi, il a franchi un nouveau cap avec son premier but, 30 secondes après sa montée au jeu. Et même un caviar pour Raul Florucz en fin de match. Le tout en une demi-heure.

De la frontière française au Parc Duden

Des paliers franchis les uns après les autres, à l'image d'une carrière qui a connu un fameux coup d'accélérateur ces derniers mois. Il y a trois ans, Ilan Hurtevent est à peine majeur mais déjà capitaine des U21 de Courtrai.

Le citoyen d'Audregnies, formé à Baisieux, Mons et Mouscron (dont il vit la faillite de l'intérieur), le jeune attaquant entrevoit la percée vers le football professionnel chez les Kerels. Pour l'aider à sauter le pas vers l'équipe première, le KVK le prête à Knokke.

Une division plus haut chaque saison

En D1 Amateurs, Hurtevent confirme avec une saison à 3 buts et 11 assists. Redescendu en D1B, Courtrai le récupère donc l'été dernier et en fait un artisan de sa remontée immédiate. 

D'abord décisif en sortie de banc après une blessure en début de saison, le jeune Hennuyer gagne rapidement sa place et signe 4 buts et 3 assists. Son profil assez complet arrive dans les algorithmes de recrutement de l'Union, qui dépense 1,30 million pour le recruter.

Son premier but au Parc Duden est donc le marqueur d'une belle progression : "Le premier d'une longue série, je l'espère. On savait qu'il y aurait des espaces en profondeur quand je suis rentré, j'ai éxécuté ce que le coach m'a dit. Ca s'est tout de suite vérifié avec ce bon ballon de Kamiel dans la verticalité", sourit-il à notre micro.

Passer d'une première saison en D1B à un transfert chez un candidat au titre et participant régulier à la Coupe d'Europe ne l'a pas fait cogiter plus que nécessaire : "Le train ne passe qu'une fois, j'ai directement sauté dedans, sans trop me poser de questions. Je suis très fier de porter ces couleurs".

Le garçon sait ce qu'il fait...et l'Union aussi : "C'est leur philosophie, je ne me suis pas inquiété pour ça, je donne simplement de mon mieux en sachant de quoi je suis capable".

Entièrement remis de sa blessure de début de saison

"Je m'adapte très bien. C'est sûr que c'est un gros changement au niveau de l'intensité. On le voit encore aux matchs, aux entraînements et même à la salle. Partout dans le club. Je crois qu'encore maintenant, je ne suis pas prêt à 200% pour commencer un match, mais je pense que ça peut aller très vite", poursuit-il.

Dans l'ombre de cette progression express, les premières semaines ont pourtant été dures. Hurtevent a un temps été freiné par une blessure, devant se contenter de séances individuelles pendant que Raul Florucz ou Mateo Biondic retrouvaient confiance.

"C'était un peu compliqué mentalement. Mais comme à Courtrai, je ne lâche pas les bras. La concurrence est là mais je me donnerai à 200%", conclut-il. Après Noam Hurtevent, qu'on a connu chez les Francs Borains, le fiston semble parti pour assurer la relève.
 

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