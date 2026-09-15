Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

Scott Crabbé, journaliste football
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Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?
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Voilà bientôt quatre ans que Samba Diawara est actif au Stade de Reims. L'entraîneur franco-malien est resté fidèle au club quel que soit l'entraîneur principal ou la division dans laquelle évoluait l'équipe. Mais il pourrait bientôt quitter la Champagne pour le Maroc.

Depuis la fin de sa carrière de joueur à Tubize et sa reconversion comme entraîneur au Stade Leburton, Samba Diawara a toujours été lié de près ou de loin à la Belgique.

On l'a ainsi connu comme adjoint de Dante Brogno, entraîneur des jeunes de Saint-Trond, coordinateur du management des talents de l'Union Saint-Gilloise, adjoint de Felice Mazzù, Karim Belhocine et Edward Still à Charleroi, adjoint de Mazzù à Anderlecht et de Guillaume Gillet chez les RSCA Futures.

Heureux en Champagne mais...

Même son passage à Reims est marqué par des collaborations avec de bonnes connaissances de Pro League que sont Luka Elsner et Will Still. Un temps entraîneur principal (au départ de Still), Samba Diawara était l'adjoint de Karel Geraerts la saison dernière.

Depuis cet été, il seconde le Français Nicolas Usaï. Et cela se passe bien puisque Reims est toujours invaincu après six matchs, désireux de retrouver la Ligue 1 après une saison décevante.

Samba Diawara dans le staff de la sélection marocaine ?

Mais Diawara pourrait à nouveau déménager suite à ses connexions belges. Sacha Tavolieri rapporte ainsi que le Parisien de 48 ans est en discussions avec la fédération marocaine pour intégrer le staff de Mohamed Ouahbi, ancien formateur réputé de Neerpede que Diawara a bien connu au Sporting.

Aucun accord n'aurait encore été conclu, mais les discussions avancent pour intégrer Samba Diawara dans le staff des Lions de l'Atlas, battus par la France en quart de finale de la dernière Coupe du Monde. Il pourrait également travailler avec les U23.

Cela serait sa première expérience dans une sélection nationale et une première hors du continent européen pour celui qui a toujours évolué en France ou en Belgique, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur.

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