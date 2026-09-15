"Nous devons être préparés à tout" : Vitor Bruno s'attend à plusieurs visages de Lyon

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Nous devons être préparés à tout" : Vitor Bruno s'attend à plusieurs visages de Lyon
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Anderlecht débute sa campagne en Europa League ce mercredi face à Lyon. Vitor Bruno se méfie des différentes options lyonnaises, mais veut prendre les trois points au Lotto Park.

Anderlecht entre directement dans le vif du sujet en Europa League. Mercredi soir, les Mauves accueillent l'Olympique Lyonnais au Lotto Park pour leur premier match de la phase de ligue. Vitor Bruno était présent devant la presse ce mardi pour préfacer cette première soirée européenne. "Je m'attends à un match difficile", a déclaré l'entraîneur du club bruxellois via la RTBF.

Lyon peut évoluer dans plusieurs systèmes

Le Portugais se méfie des nombreuses possibilités dont dispose son adversaire. "Lyon possède beaucoup d'expérience dans son effectif. C'est une équipe qui peut facilement alterner entre les systèmes et les compositions, tout en restant compétitive", explique-t-il. Le travail réalisé par le staff lyonnais retient son attention. "Les automatismes sont bien en place, leur entraîneur y a veillé."

Vitor Bruno ne veut pas deviner la composition de son adversaire

Bruno ne veut pas perdre son temps à essayer de deviner le onze qui débutera au Lotto Park. "Mais au fond, la composition dans laquelle ils joueront mercredi importe peu pour nous." Anderlecht doit pouvoir répondre aux différents choix de son adversaire. "Ils ont beaucoup d'options et nous devons être préparés à tout."

Deux retours en Belgique

La rencontre marquera le retour de Julien Duranville à Anderlecht. Formé à Neerpede, l'ailier avait quitté son club formateur en 2023 pour rejoindre le Borussia Dortmund. Son aventure allemande n'a pas pris la tournure espérée et il a rejoint Lyon cet été. Loïs Openda retrouvera aussi la Belgique, lui qui a porté les couleurs du Club de Bruges avant de partir à l'étranger.

Lire aussi… Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte
Anderlecht veut profiter de cette première rencontre à domicile pour bien commencer sa campagne européenne. Vitor Bruno ne fixe pas d'autre objectif pour mercredi. "Nous allons nous battre mercredi pour les trois points et nous verrons bien ensuite." Les Mauves savent ce qu'ils ont à faire face aux Lyonnais.

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