"Nous sommes plus forts en attaque" : Paulo Fonseca compte beaucoup sur ses Belges

Paulo Fonseca compte faire tourner son équipe (d'après ses dires) face à Anderlecht ce mercredi soir en Europa League. L'entraîneur de Lyon a évoqué Loïs Openda, Julien Duranville et Vitor Bruno à la veille du match au Lotto Park.

Lyon ne débarquera pas au Lotto Park avec son onze habituel. À la veille du déplacement européen à Anderlecht, Paulo Fonseca a confirmé qu'il comptait apporter plusieurs changements à son équipe en conférence de presse. Le calendrier pousse le Portugais à répartir les minutes. "Nous avons un match difficile samedi et je ne peux pas faire jouer les mêmes joueurs." Une rotation qui ne change pas ses ambitions pour autant.

Un autre onze contre Anderlecht ?

Le technicien de Lyon assure que les joueurs appelés à débuter ont gagné leur place durant les entraînements. "Ceux qui commenceront demain méritent de jouer, ils ont très bien travaillé. Nous avons confiance en tous les joueurs, c'est pourquoi je suis motivé à l'idée d'effectuer des changements." Fonseca sait que certains manqueront de rythme. "Nous savons que, demain, certains joueurs ne seront pas habitués à disputer 90 minutes." Le banc pourrait avoir son importance. "C'est pourquoi nous avons des solutions pour effectuer des changements pendant le match."

Lois Openda et Julien Duranville titulaires ?

Loïs Openda et Julien Duranville seront de retour en Belgique mercredi. Openda est passé par le Club de Bruges et Duranville retrouvera Anderlecht, le club où il a été formé. Les deux pourraient avoir leur carte à jouer au Lotto Park. "Loïs est un joueur qui possède beaucoup de qualités et d'expérience. Nous sommes plus forts en attaque parce que nous avons un joueur de cette qualité", explique Fonseca.

Duranville revient d'une blessure et travaille depuis peu avec le groupe lyonnais. "Julien est un jeune joueur, fort en un contre un. Il est arrivé blessé et a commencé à travailler la semaine dernière pour être prêt pour ce match." Le Portugais compte beaucoup sur l'ancien Mauve pour la suite. "C'est un joueur en qui nous croyons beaucoup pour l'avenir."

Un lien particulier avec Vitor Bruno

Fonseca connaît très bien l'homme installé sur le banc d'en face. Le père de Vitor Bruno a été son entraîneur et lui a laissé de très bons souvenirs. "Son père était mon entraîneur, tout le monde le connaît au Portugal. C'est une magnifique personne, qui entretient une relation incroyable avec les joueurs. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui." Mercredi, c'est le fils qu'il devra battre. Et le coach lyonnais ne manque pas de respect pour son jeune collègue. "C'est un jeune entraîneur et je pense qu'il deviendra un grand entraîneur au Portugal."



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Le Portugais a observé de près le travail réalisé par Bruno depuis son arrivée à Anderlecht. "Il aime jouer, avoir le ballon et prendre l'initiative." Il a apprécié l'organisation des Mauves depuis le début de la saison. "Son équipe est très forte défensivement, bien organisée et possède beaucoup de qualités." Lyon arrivera avec un onze remanié, mais avec une idée précise de ce qui l'attend au Lotto Park.