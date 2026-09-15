Nouveau sélectionneur national pour un Unioniste (et plusieurs "belgicains")

L'Equateur faisait partie des très nombreux pays à s'être séparés de leur sélectionneur national au terme de la Coupe du Monde 2026. Alors que la trêve internationale de septembre se rapproche, la Tricolor tient désormais son nouveau sélectionneur : il s'agit de l'Argentin Marcelo Gallardo.

La liste des nations ayant décidé de se séparer de leur sélectionneur au terme de la Coupe du Monde 2026 est particulièrement longue, sans oublier que certains - comme Didier Deschamps ou Javier Aguirre - arrivaient en fin de contrat et que leur départ était prévu avant le tournoi.

Parmi les sélectionneurs dont le départ n'était pas prévu se trouvait Sebastien Beccacece, qui avait pourtant réussi l'un des plus grands exploits de cette Coupe du Monde en battant l'Allemagne lors de la troisième journée de la phase de poules pour envoyer l'Equateur en 16e de finale.

Marcelo Gallardo remplace Sebastien Beccacece, parti en héros

L'Equateur affrontait ensuite le Mexique en 16e de finales et s'est incliné sur le score de 2 buts à 0. Un résultat honorable mais au terme duquel Beccacece avait décidé de donner sa démission, arguant que "seuls les résultats comptent".

Son remplaçant est désormais connu, à quelques jours de la première trêve internationale post-Coupe du Monde. C'est l'Argentin Marcelo Gallardo (50 ans), ancien entraîneur de River Plate avec qui il a remporté 14 titres - un record au sein du club de Buenos Aires - qui le remplace.

Ce sera la première expérience de Gallardo à la tête d'une équipe nationale. En tant que joueur, l'Argentin est passé par l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. En tant qu'entraîneur, il a dirigé Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, entre ses deux passages à la tête de River Plate où il avait été formé.





Sur le banc des Millionarios, Marcelo Gallardo a notamment remporté à deux reprises la Copa Libertardores, soit le trophée le plus prestigieux du football sud-américain. Il sera désormais le sélectionneur de Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise) mais aussi des anciens de Pro League Nilson Angulo ou Willian Pacho, entre autres.