Nouvelle saison, même sens du but : un Liégeois de 35 ans continue de flamber en Turquie

Scott Crabbé, journaliste football
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Nouvelle saison, même sens du but : un Liégeois de 35 ans continue de flamber en Turquie
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Depuis 2023, Gianni Bruno évolue en Turquie. Cet été, l'attaquant belge a changé de crèmerie mais n'a pas perdu son sens du but. Son ratio depuis sa découverte du championnat local est même assez impressionnant.

Sur une voie de garage à La Gantoise, Gianni Bruno avait été cédé pour à peine 300 000 euros à Eyüpspor malgré une saison en prêt riche de 18 buts à Saint-Trond. En Turquie, le Liégeois a conservé sa moyenne : 17 buts lors de sa première saison, 11 lors de son transfert à Igdir, 16 lors de sa deuxième saison sur place.

Cet été, Bruno est arrivé au bout de son contrat et se cherchait donc un nouveau club. Il l'a trouvé sans redéménager trop loin : c'est Bandirma Spor, équipe de deuxième division turque, qui s'est manifestée et l'a mis sous contrat jusqu'à la fin de la saison.

Directement un habitué du marquoir

Il y évolue notamment aux côtés du Français Rémi Mulumba, qu'on avait connu à Eupen en 2018/2019. Et force est de constater que du haut de ses 35 ans, son sens du but est toujours bien là.

Le natif de Rocourt en est déjà à quatre réalisations en six matchs disputés. Lors de sa dernière rencontre face à la lanterne rouge Boluspor, il s'est même offert un doublé. Il était par contre absent lors du dernier match à Sariyer. Et cela s'est ressenti : son équipe n'a pas su décrocher mieux qu'un partage 1-1.

Jusqu'où ira Gianni Bruno en Turquie ?

Malgré son excellent début de saison, il faudra cravacher pour terminer meilleur buteur de la série : l'attaquant le plus prolifique n'est autre que  Kelechi Iheanacho, l'ancien joueur de Manchester City et Leicester, qui compte déjà neuf buts.

Mais cela permet en tout cas à Gianni Bruno de montrer que son sens du but restera jusqu'au bout. L'ancien espoir de Lille bouclera-t-il la boucle en France ou en Belgique lors des prochaines saisons ?

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