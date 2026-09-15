Plusieurs joueurs surpris : la nouvelle règle décidée par Vitor Bruno pour les matchs d'Anderlecht à domicile

Plusieurs joueurs surpris : la nouvelle règle décidée par Vitor Bruno pour les matchs d'Anderlecht à domicile
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4384

Cet été, beaucoup de choses ont changé à Anderlecht. Au sein de la direction, dans le staff, sur le terrain : l'adaptation a été conséquente. Vitor Bruno iniste d'ailleurs beaucoup sur la discipline. Cela se remarque notamment lors des mises au vert.

Quiconque voit le bus des joueurs d’Anderlecht quitter le centre d’entraînement un jour de match remarque immédiatement que quelque chose a changé. Pour le choc face à Genk, le bus s’est dirigé vers le Lotto Park sous une importante escorte policière. Rien d’exceptionnel en soi pour un match à risques, mais l’horaire en disait long : Anderlecht était déjà en route plus de deux heures avant le coup d’envoi.

La raison ? Bruno choisit désormais délibérément de réunir ses joueurs en mise au vert avant chaque match, écrit Het Laatste Nieuws. Pas uniquement pour les déplacements européens ou les rencontres difficiles à l’extérieur, mais aussi lorsqu’Anderlecht joue à domicile.

Le professionnalisme et rien d'autre

Pour certains joueurs, cette habitude a demandé un temps d’adaptation à leur arrivée à Neerpede. En Belgique, il n’est pas courant de passer ensemble les heures précédant le coup d’envoi avant chaque match à domicile. Bruno voit les choses autrement. Il veut garder totalement le contrôle de la préparation et exclure autant que possible les distractions.

Cette approche s’inscrit dans un changement de mentalité bien plus vaste. Dès ses premiers entraînements, Bruno a clairement fait comprendre que l’époque où les joueurs décidaient eux-mêmes jusqu’où ils pouvaient repousser les limites des règles était révolue.

Pas de smartphones au petit déjeuner

Un exemple marquant s’est présenté dès son premier entraînement. Bruno a vu des joueurs entrer sur le terrain sans protège-tibias et est immédiatement intervenu. Depuis, ceux-ci sont obligatoires.

La routine matinale est elle aussi strictement encadrée. Les jours d’entraînement, tout le monde doit être présent au club au plus tard à 8 heures pour prendre un petit-déjeuner collectif. Les smartphones sont strictement interdits au réfectoire.

Les joueurs blessés doivent même arriver une demi-heure plus tôt pour recevoir les soins nécessaires. Seul le lendemain d’un match, ils bénéficient d’un peu plus de liberté et peuvent arriver une heure plus tard.

Bruno exige la même chose de lui-même

L’entraîneur portugais n’impose pas cette discipline uniquement à ses joueurs. Il essaie lui aussi de montrer l’exemple.

Bruno arriverait chaque jour à Neerpede vers 7 heures. Ses journées de travail se terminent souvent tard. Même lorsque la plupart des employés sont déjà partis, le coach enfile parfois encore ses chaussures de course pour faire quelques tours le long des terrains d’entraînement.

Cela correspond à l’image qui se dessine au sein du club : Bruno ne veut pas seulement voir une autre équipe d’Anderlecht, il souhaite également transformer la manière dont le club fonctionne au quotidien.

Les mises au vert avant chaque match en sont peut-être l’exemple le plus frappant. Alors qu’un match à domicile pouvait auparavant être abordé comme une journée de travail normale, Bruno veut en faire un processus à part entière. Dès que les joueurs se réunissent, tout tourne autour du match.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht

Plus de news

C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

11:00
Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

13:00
Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

12:00
Plusieurs pistes à Courtrai : un jeune entraîneur portugais à défis dans le viseur des Kerels

Plusieurs pistes à Courtrai : un jeune entraîneur portugais à défis dans le viseur des Kerels

13:30
Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

09:00
🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

12:30
Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

10:00
Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

09:30
Vitor Bruno pourra-t-il vraiment travailler pendant la trêve ? Certains Mauves seront en sélection

Vitor Bruno pourra-t-il vraiment travailler pendant la trêve ? Certains Mauves seront en sélection

07:00
Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

08:30
Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

08:00
Nouvelle saison, même sens du but : un Liégeois de 35 ans continue de flamber en Turquie

Nouvelle saison, même sens du but : un Liégeois de 35 ans continue de flamber en Turquie

07:30
Deux ex-Mauves soulignent une évolution à Anderlecht : "Par rapport à la saison passée..."

Deux ex-Mauves soulignent une évolution à Anderlecht : "Par rapport à la saison passée..."

23:00
Nouveau sélectionneur national pour un Unioniste (et plusieurs "belgicains")

Nouveau sélectionneur national pour un Unioniste (et plusieurs "belgicains")

06:30
Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

21:40
🎥 Hilarant : quand les supporters de la RAAL moquent gentiment leur équipe

🎥 Hilarant : quand les supporters de la RAAL moquent gentiment leur équipe

22:30
Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

20:00
Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

22:00
Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

21:27
Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

21:00
Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

20:30
La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

19:30
5
L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

19:00
À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

18:30
Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

18:00
Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

17:15
"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

16:30
1
Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

16:05
"C’est à lui que je dois mon développement" : Vincent Euvrard dévoile l'entraineur qui lui a servi de mentor

"C’est à lui que je dois mon développement" : Vincent Euvrard dévoile l'entraineur qui lui a servi de mentor

15:30
🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

15:00
Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

14:30
505 jours, série en cours : le Parc Duden n'est pas la seule forteresse imprenable de D1A

505 jours, série en cours : le Parc Duden n'est pas la seule forteresse imprenable de D1A

14:00
Pas de solidarité entre gardiens pour défendre Courtois : "Si tout le monde fait pareil, c'est l'anarchie"

Pas de solidarité entre gardiens pour défendre Courtois : "Si tout le monde fait pareil, c'est l'anarchie"

14/09
Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

Coup dur pour Anderlecht : le verdict est tombé pour Giulian Biancone

14/09
Ligament croisé déchiré, contrat rompu : un ancien artiste de Pro League dans le dur

Ligament croisé déchiré, contrat rompu : un ancien artiste de Pro League dans le dur

14/09
Kevin De Bruyne sorti en boitant contre Bologne : moins inquiétant que prévu ?

Kevin De Bruyne sorti en boitant contre Bologne : moins inquiétant que prévu ?

14/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved