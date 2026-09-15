Pourquoi Senne Lammens joue-t-il un rôle dans la relégation de Nordin Jackers au Club de Bruges ?

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Le Club de Bruges ne veut pas vivre la même mésaventure avec Argus Vanden Driessche qu'avec Senne Lammens, et a fait du jeune portier de 19 ans la doublure officielle de Yann Sommer, reléguant donc un Nordin Jackers qui aspire pourtant à jouer au troisième rang. Sous contrat jusqu'en 2029, le gardien de 29 ans pourrait chercher une porte de sortie cet hiver.

C’est un revirement remarquable pour un gardien qui, au départ, se demandait lui-même s’il voulait encore rester au Club de Bruges. Après avoir été la doublure de Simon Mignolet, Nordin Jackers souhaitait enfin devenir titulaire quelque part. Le Club a finalement réussi à le convaincre de rester, notamment en lui promettant davantage de temps de jeu et un rôle plus important.

En juin 2025, cette confiance s’est également traduite par une prolongation de contrat jusqu’en 2029. À l’époque, le Club mettait en avant ses 27 matches disputés sous ses couleurs ainsi que ses solides prestations, notamment en Coupe et lors des Play-offs pour le titre.

Sommer a tout changé

Les plans ont toutefois radicalement changé lorsque le Club de Bruges, après le départ de Mignolet, a décidé de ne pas opter pour une succession progressive, mais de recruter Yann Sommer. Le Suisse de 37 ans est arrivé gratuitement et a lui aussi signé jusqu’en 2029. Avec 96 sélections internationales et un passé dans des clubs comme l’Inter Milan et le Bayern Munich, le Club s’est à nouveau offert un gardien de la catégorie de Mignolet, malgré ses erreurs du début de saison.

Pour Jackers, ce choix a sérieusement compromis ses plans. Il n’était plus le candidat logique pour succéder à Mignolet. Et la situation est même devenue encore plus difficile : contre Lommel et l’Antwerp, Jackers n’était même plus sur le banc après l’échauffement. Argus Vanden Driessche (19 ans) a occupé le rôle de doublure de Sommer, faisant soudain de Jackers le troisième gardien.

La situation est d’autant plus douloureuse que le Club semble être arrivé à la conclusion, en interne, que Jackers n’a actuellement pas le niveau pour être titulaire. Il a pourtant prouvé à plusieurs reprises qu’il pouvait être une excellente doublure. Lorsque Mignolet s’était blessé, Jackers avait reçu sa chance et disputé treize rencontres. Le Club l’avait alors récompensé par un contrat jusqu’en 2027, avant de le prolonger ensuite jusqu’en 2029.

Lire aussi… Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

Le Club ne veut pas d’un deuxième Lammens

C’est aussi ce qui explique l’importance de la situation de Vanden Driessche. Le Club de Bruges veut absolument éviter de laisser partir une nouvelle fois un gardien talentueux parce que la route vers l’équipe première est trop longtemps barrée.

L’exemple à ne pas suivre est celui de Senne Lammens. L’actuel gardien de Manchester United a été formé au Club et se trouvait derrière Mignolet dans la hiérarchie. Comme il n’avait pas suffisamment de perspectives de devenir titulaire, il a rejoint l’Antwerp gratuitement en 2023. Il y est devenu numéro un, s’est développé à une vitesse fulgurante et a finalement décroché un transfert de premier plan à Manchester United.

Avec Vanden Driessche, le Club ne veut pas commettre la même erreur. Le gardien de 19 ans est considéré en interne comme un grand talent et a déjà prolongé son contrat jusqu’en 2029 à la fin de l’année 2025. Il a fait ses débuts en Challenger Pro League en 2025 et a également disputé la Youth League.

Jackers va chercher une porte de sortie

Vanden Driessche est toutefois encore jeune. Le Club ne doit donc pas nécessairement le titulariser immédiatement. Un gardien expérimenté comme Sommer peut justement lui faire gagner du temps et lui transmettre une expérience précieuse, notamment dans la gestion des erreurs et des moments plus difficiles.

La situation est différente pour Jackers. À 29 ans, il veut jouer. Après avoir prolongé son contrat dans l’espoir d’obtenir un rôle plus important, il se retrouve désormais derrière Sommer et Vanden Driessche. Il semblerait donc logique qu’il cherche une porte de sortie en janvier.

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