Première sélection pour un ancien d'Anderlecht : les choix forts de Sébastien Pocognoli en Ecosse

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Première sélection pour un ancien d'Anderlecht : les choix forts de Sébastien Pocognoli en Ecosse
Photo: © photonews
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Sébastien Pocognoli a dévoilé sa première sélection en tant que nouveau sélectionneur de l'Écosse, ce mardi. Douze joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 resteront à la maison, tandis que cinq petits nouveaux font leur apparition, dont Robbie Ure, attaquant de 22 ans passé par le RSCA Futures, qui a rejoint Séville cet été.

Sébastien Pocognoli n'a pas attendu vendredi comme Mark Van Bommel, mais a annoncé dès ce mardi sa première sélection en tant que nouvel homme fort de l'Écosse. L'ancien T1 de l'Union Saint-Gilloise et de Monaco veut ouvrir une nouvelle page, puisque cinq nouveaux joueurs sont convoqués.

"Le plus important est de sélectionner les joueurs en fonction du style de jeu que je veux introduire sur le terrain. Honnêtement, je pourrais agrandir cette liste, mais je dois faire des choix. Les joueurs qui ne sont pas là, cela peut être à cause du style de jeu, de blessures ou de leur temps de jeu en club", a déclaré le Liégeois en conférence de presse.

Robbie Ure (ex-U23 d'Anderlecht) appelé par Sébastien Pocognoli

Parmi les nouvelles têtes, l'ancien attaquant du RSCA Futures Robbie Ure (22 ans), qui a rejoint Séville cet été contre 6,5 millions d'euros. Sébastien Pocognoli permet aussi à Oli McBurnie, attaquant de Hull City, de faire son retour, lui qui n'avait plus été appelé depuis 2021.

"Je pense qu'on a un bon mélange entre les joueurs expérimentés, nouveaux visages, jeunesse et des joueurs qui sont de retour après un long moment. Le plus important pour accueillir ces nouveaux visages est d'avoir des joueurs d'expérience à leurs côtés pour transmettre l'ADN et la culture de l'équipe écossaise. Le style de jeu, c'est moi qui dois l'amener."

Douze sélectionnés de la Coupe du monde absents

Douze joueurs sélectionnés par Steve Clarke pour la Coupe du monde ne sont pas présents : Scott McTominay, Lawrence Shankland, Che Adams (blessés), le gardien Craig Gordon (retraite), mais aussi John Souttar, Anthony Ralston, Grant Hanley, Dominic Hyam, Tyler Fletcher, Lyndon Dykes, George Hirst et Ross Stewart (choix).

Sébastien Pocognoli enregistre par contre les retours de Billy Gilmour et Luke Graham et inclut plusieurs binationaux ayant opté pour l'Écosse. "Je ne dois pas convaincre les joueurs de représenter le pays. Si je dois le faire pour certains joueurs, ils ne seront pas avec nous", a déclaré Pocognoli à ce sujet.

La première sélection de Sébastien Pocognoli en Écosse

Gardiens de but : Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford City).

Défenseurs : Luis Binks (Brondby), Josh Doig (Sassuolo), Colby Donovan (Celtic), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Torino), Andy Robertson (Tottenham), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City).

Milieux de terrain : Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologne), Billy Gilmour (Naples), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Josh McPake (Hearts), Lennon Miller (Udinese).

Attaquants : Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Séville), James Wilson (Hearts).

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