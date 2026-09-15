Toby Alderweireld bientôt directeur sportif en Jupiler Pro League ?

Alors que la saison vient de débuter, le Royal Antwerp se retrouve sans directeur sportif après la démission de Marc Overmars pour des problèmes de santé. Par certains, Toby Alderweireld est pointé comme potentiel successeur, mais l'ancien Diable Rouge assure "ne pas avoir la prétention de pouvoir le remplacer", tout en glissant qu'il aimerait "contribuer de près" au renouveau anversois.

Directeur sportif de l'Antwerp depuis 2022, Marc Overmars a démissionné en cette fin d'été en raison de problèmes de santé qui doivent l'écarter du stress du monde du ballon rond. Le Great Old va donc devoir lui trouver un remplaçant.

Au Bosuil, de nombreux regards se tournent assez naturellement vers Toby Alderweireld, qui avait offert le titre aux Anversois sous la pelouse de Genk en 2023 avec Marc Overmars comme directeur sportif et Mark Van Bommel comme T1, et qui est depuis entré dans l'actionnariat du club.

Interrogé par nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, l'ancien Diable Rouge est revenu sur cette période avec une certaine nostalgie. "Marc Overmars m'avait envoyé un message : 'Toby, il est temps de rentrer, je veux devenir champion.' Il vous donnait le sentiment de jouer un rôle important", a expliqué l'ancien défenseur central.

Toby Alderweireld pourrait-il devenir le directeur sportif de l'Antwerp ?

Pourrait-il, lui, reprendre ce rôle ? "Chaque chose en son temps. Je n'ai pas la prétention de pouvoir simplement remplacer Marc. Il est irremplaçable. Mais c'est assurément un projet auquel j'aimerais contribuer un jour", a glissé Alderweireld.

L'homme de 37 ans aux 127 sélections chez les Diables Rouges ne semble pas contre s'impliquer davantage dans le projet du Matricule 1, mais peut-être pas avec d'aussi gros pouvoirs que Marc Overmars.





"Il y avait tout un dispositif de recrutement et des gens qui faisaient un travail formidable, mais il fallait quelqu'un comme lui avec ses connaissances, son intuition et sa notoriété." Alderweireld a au moins deux des trois. Reste à voir pour l'intuition du directeur sportif, lui qui avait déjà ouvert la porte à l'Antwerp en mars.