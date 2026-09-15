Toby Alderweireld bientôt directeur sportif en Jupiler Pro League ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Toby Alderweireld bientôt directeur sportif en Jupiler Pro League ?
Deviens fan de Antwerp! 2907

Alors que la saison vient de débuter, le Royal Antwerp se retrouve sans directeur sportif après la démission de Marc Overmars pour des problèmes de santé. Par certains, Toby Alderweireld est pointé comme potentiel successeur, mais l'ancien Diable Rouge assure "ne pas avoir la prétention de pouvoir le remplacer", tout en glissant qu'il aimerait "contribuer de près" au renouveau anversois.

Directeur sportif de l'Antwerp depuis 2022, Marc Overmars a démissionné en cette fin d'été en raison de problèmes de santé qui doivent l'écarter du stress du monde du ballon rond. Le Great Old va donc devoir lui trouver un remplaçant.

Au Bosuil, de nombreux regards se tournent assez naturellement vers Toby Alderweireld, qui avait offert le titre aux Anversois sous la pelouse de Genk en 2023 avec Marc Overmars comme directeur sportif et Mark Van Bommel comme T1, et qui est depuis entré dans l'actionnariat du club.

Interrogé par nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, l'ancien Diable Rouge est revenu sur cette période avec une certaine nostalgie. "Marc Overmars m'avait envoyé un message : 'Toby, il est temps de rentrer, je veux devenir champion.' Il vous donnait le sentiment de jouer un rôle important", a expliqué l'ancien défenseur central.

Toby Alderweireld pourrait-il devenir le directeur sportif de l'Antwerp ?

Pourrait-il, lui, reprendre ce rôle ? "Chaque chose en son temps. Je n'ai pas la prétention de pouvoir simplement remplacer Marc. Il est irremplaçable. Mais c'est assurément un projet auquel j'aimerais contribuer un jour", a glissé Alderweireld.

L'homme de 37 ans aux 127 sélections chez les Diables Rouges ne semble pas contre s'impliquer davantage dans le projet du Matricule 1, mais peut-être pas avec d'aussi gros pouvoirs que Marc Overmars.

"Il y avait tout un dispositif de recrutement et des gens qui faisaient un travail formidable, mais il fallait quelqu'un comme lui avec ses connaissances, son intuition et sa notoriété." Alderweireld a au moins deux des trois. Reste à voir pour l'intuition du directeur sportif, lui qui avait déjà ouvert la porte à l'Antwerp en mars.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Toby Alderweireld

Plus de news

"C'est ridicule" : Romelu Lukaku centralise les critiques après sa première titularisation au Fenerbahçe

"C'est ridicule" : Romelu Lukaku centralise les critiques après sa première titularisation au Fenerbahçe

18:30
"Le train ne passe qu'une fois" : Ilan Hurtevent, le nouveau tube hennuyer de l'Union Saint-Gilloise ?

"Le train ne passe qu'une fois" : Ilan Hurtevent, le nouveau tube hennuyer de l'Union Saint-Gilloise ?

18:00
Première sélection pour un ancien d'Anderlecht : les choix forts de Sébastien Pocognoli en Ecosse

Première sélection pour un ancien d'Anderlecht : les choix forts de Sébastien Pocognoli en Ecosse

17:30
Pourquoi Senne Lammens joue-t-il un rôle dans la relégation de Nordin Jackers au Club de Bruges ?

Pourquoi Senne Lammens joue-t-il un rôle dans la relégation de Nordin Jackers au Club de Bruges ?

15:30
Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League

Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League

16:00
"J'espère retrouver un club pendant la trêve internationale" : bientôt le grand retour de Karel Geraerts ?

"J'espère retrouver un club pendant la trêve internationale" : bientôt le grand retour de Karel Geraerts ?

16:30
Exemple clair le week-end dernier : Jonathan Lardot pointe un problème du règlement "contre l'esprit du foot"

Exemple clair le week-end dernier : Jonathan Lardot pointe un problème du règlement "contre l'esprit du foot"

15:00
C'est officiel : voici où se tiendront les finales de la Ligue des Champions en 2027, 2028 et 2029

C'est officiel : voici où se tiendront les finales de la Ligue des Champions en 2027, 2028 et 2029

14:30
Plusieurs pistes à Courtrai : un jeune entraîneur portugais à défis dans le viseur des Kerels

Plusieurs pistes à Courtrai : un jeune entraîneur portugais à défis dans le viseur des Kerels

13:30
Un Diable Rouge prend sa retraite internationale !

Un Diable Rouge prend sa retraite internationale !

14:04
Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

13:00
🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

12:30
Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

12:00
Plusieurs joueurs surpris : la nouvelle règle décidée par Vitor Bruno pour les matchs d'Anderlecht à domicile

Plusieurs joueurs surpris : la nouvelle règle décidée par Vitor Bruno pour les matchs d'Anderlecht à domicile

11:30
C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

11:00
Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

09:30
Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

10:00
Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

09:00
Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

08:30
Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

08:00
Nouvelle saison, même sens du but : un Liégeois de 35 ans continue de flamber en Turquie

Nouvelle saison, même sens du but : un Liégeois de 35 ans continue de flamber en Turquie

07:30
Vitor Bruno pourra-t-il vraiment travailler pendant la trêve ? Certains Mauves seront en sélection

Vitor Bruno pourra-t-il vraiment travailler pendant la trêve ? Certains Mauves seront en sélection

07:00
Nouveau sélectionneur national pour un Unioniste (et plusieurs "belgicains")

Nouveau sélectionneur national pour un Unioniste (et plusieurs "belgicains")

06:30
🎥 Hilarant : quand les supporters de la RAAL moquent gentiment leur équipe

🎥 Hilarant : quand les supporters de la RAAL moquent gentiment leur équipe

22:30
Deux ex-Mauves soulignent une évolution à Anderlecht : "Par rapport à la saison passée..."

Deux ex-Mauves soulignent une évolution à Anderlecht : "Par rapport à la saison passée..."

23:00
Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

22:00
Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

21:40
Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

21:00
Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

21:27
Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

20:30
La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

19:30
5
Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

20:00
L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

19:00
À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

14/09
Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

14/09
Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

14/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Karel Geraerts bientôt de retour sur un banc ? Plusieurs clubs ont tenté leur chance El Malvario El Malvario a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved