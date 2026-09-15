Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

Muzamel Rahmat
Scott Crabbé et Muzamel Rahmat
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Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1
Photo: © photonews
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Paris Brunner a créé la polémique après son but contre Strasbourg. L'attaquant de Monaco a expliqué sa célébration, puis présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Mais cela pourrait ne pas suffir : le Conseil national de l’éthique s'est saisi de son cas.

Scott Crabbé

Paris Brunner vers une suspension en Ligue 1 ?

L'ancien attaquant du Cercle de Bruges est dans de sales draps après sa célébration polémique. Selon des informations de L’Équipe, le Conseil national de l’éthique a saisi la commission de discipline. "La force du CNE, c’est qu’il peut s’autosaisir d’une affaire. Il n’a pas besoin d’une plainte, d’un rapport d’arbitre ou de celui d’un délégué. Il peut le faire lui-même", explique Frédéric Thiriez, président du CNE. "C’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Il nous semble a priori que le geste du joueur pourrait constituer un manquement au principe d’exemplarité figurant dans la charte de l’éthique". Brunner risque donc jusqu'à quatre matchs de suspension selon le barême appliqué.

Paris Brunner a créé la polémique après son but contre Strasbourg. L'attaquant de Monaco a expliqué sa célébration, puis présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

Paris Brunner a permis à Monaco de revenir à hauteur de Strasbourg à vingt minutes de la fin. Les Monégasques étaient menés 1-0, mais l'attaquant allemand a inscrit le but égalisateur. Sa célébration a attiré plus l'attention que son but.

Brunner a fait un geste de la main, comme s'il se tranchait la gorge. Une attitude très mal accueillie par les supporters de Strasbourg, qui a suscité de nombreuses réactions en France.

"Je ne le regrette pas"

Après la rencontre, Brunner a tenté d'expliquer son geste, sans présenter d'excuses. Dans un entretien accordé à L'Équipe, il a raconté que des supporters strasbourgeois l'avaient insulté pendant le match et également impliqué sa famille.

"Les supporters parlaient de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais voir les personnes qui m'insultaient. Il y avait beaucoup d'émotions, surtout après un tel tir."

Brunner estimait que sa réaction avait été mal interprétée. "Je ne voulais pas manquer de respect. Je ne le regrette pas, mais ce geste (qui ressemblait à un souhait de mort, ndlr) ne correspondait pas au message que je voulais faire passer. Il a été mal compris. Ce que je voulais dire, c'était : quel but, c'est terminé."

Cette explication n'a pas suffi à faire disparaître la controverse. Dans un stade de football, un geste qui ressemble à une menace de mort est particulièrement sensible.

Des excuses présentées

Brunner est revenu sur son attitude. Via les réseaux sociaux, l'attaquant a présenté ses excuses pour la manière dont il avait célébré son but.

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