Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Paris Brunner a créé la polémique après son but contre Strasbourg. L'attaquant de Monaco a expliqué sa célébration, puis présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Mais cela pourrait ne pas suffir : le Conseil national de l’éthique s'est saisi de son cas.