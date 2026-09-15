Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

Vitor Bruno prend ses marques à Anderlecht. Sur le plan privé, l'entraîneur portugais a eu la joie d'être rejoint par sa femme et ses enfants à Bruxelles. Ses trois fils s'entraînent d'ailleurs déjà à Neerpede.

Faire partie de l'entourage direct d'un entraîneur n'est pas toujours simple. Entre les déménagements et les heures supplémentaires à étudier l'équipe adverse, ce mode de vie est assez chronophage et énergivore.

Après plus de sept ans au FC Porto, les proches de Vitor Bruno ont ainsi vécu son départ à Anderlecht. Même s'il avait déjà oeuvré au FC Nantes, dans le staff de Sergio Conceicao, c'est un changement de taille.

La famille de Vitor Bruno s'est installée à Bruxelles

D'autant qu'à son arrivée, Bruno est d'abord resté à l'hôtel en compagnie de ses assistants (Vitor Gouveia, Nuno Piloto, Pedro Oliveira et Luis Ferreira).

Outre son acclimatation au football belge, le natif de Coimbra s'intègre également de plus en plus à la vie bruxelloise. Il a ainsi été rejoint par sa femme et leurs quatre enfants.

Déjà repérés dans les couloirs de Neerpede

Comme le rapporte le journal Le Soir, les trois garçons s'entraînent d'ailleurs déjà avec le Sporting. Guilherme avec les U14, Gustavo avec les U11 et Gabriel en initiation avec le projet 'Purple Start'.





On ne les a toutefois pas encore vu à l'oeuvre en matchs de jeunes : les rejetons n'ont pas encore les autorisations nécessaires et doivent donc, pour le moment, se contenter des entraînements. Les verra-t-on en équipe première sous la houlette du paternel dans plusieurs années ?